Elképesztő fordulatot vesz az időjárás – mutatjuk, mire kell számítania

Az ország területén ma és a következő napokban még enyhe záporok és széllökések várhatók, utána azonban jelentős változás, sok napsütés és kevés felhő és enyhe szél jellemzi az időjárást. A hétvége közeledtével azonban erősebb melegfront érkezik, ami jelentős időjárásváltozást hoz magával.
Szerda estig országszerte sok napsütés és gomolyfelhő várható, csapadék csak északkeleten fordulhat elő, zápor vagy zivatar formájában. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, de estére csillapodik. A hőmérséklet délután 18–23, késő este 12–17 fok között alakul.
Szerda estétől csütörtök reggelig derült lesz az ég, legfeljebb rétegfelhőzet, pára vagy köd képződhet kisebb körzetekben. Csapadék ekkor sem valószínű, a légmozgás gyenge marad. A leghidegebb hajnalokon 6–12 fok várható, a fagyzugos tájakon akár fagypont közelébe is hűlhet a levegő.
Pénteken a ködfoltok felszállása után napos, száraz idő ígérkezik. A változó szél gyenge marad, hajnalban 8–14, délután 22–28 fokkal számolhatunk. A hétvége felé az időjárásváltozás látványosabb lesz, a melegfront hatása egyre jobban érződik.
Szombaton a derült, felhőtlen égbolt dominál, de a déli, délkeleti szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, Sopron környékén erős széllökésekkel. A hőmérséklet hajnalban 8–16, délután 25–30 fok körül alakul.
Vasárnap szinte nyárias fordulat érkezik: a minimum-hőmérséklet 10–18, a maximum 26–32 fok között várható. A délkeleti, déli szél élénkülése több térségben is érezhető lesz. Ez a melegfront hozza el a hétvége igazi változását, amely sokak számára kedvező, napfényes időt jelent – írja a Met.hu