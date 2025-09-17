Elképesztő fordulatot vesz az időjárás – mutatjuk, mire kell számítania

Az ország területén ma és a következő napokban még enyhe záporok és széllökések várhatók, utána azonban jelentős változás, sok napsütés és kevés felhő és enyhe szél jellemzi az időjárást. A hétvége közeledtével azonban erősebb melegfront érkezik, ami jelentős időjárásváltozást hoz magával.

Erős változás várható az időjárásban

Időjárás: melegfront és változás a hétvégére

Szerda estig országszerte sok napsütés és gomolyfelhő várható, csapadék csak északkeleten fordulhat elő, zápor vagy zivatar formájában. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, de estére csillapodik. A hőmérséklet délután 18–23, késő este 12–17 fok között alakul.

Szerda estétől csütörtök reggelig derült lesz az ég, legfeljebb rétegfelhőzet, pára vagy köd képződhet kisebb körzetekben. Csapadék ekkor sem valószínű, a légmozgás gyenge marad. A leghidegebb hajnalokon 6–12 fok várható, a fagyzugos tájakon akár fagypont közelébe is hűlhet a levegő.

Pénteken a ködfoltok felszállása után napos, száraz idő ígérkezik. A változó szél gyenge marad, hajnalban 8–14, délután 22–28 fokkal számolhatunk. A hétvége felé az időjárásváltozás látványosabb lesz, a melegfront hatása egyre jobban érződik.

Szombaton a derült, felhőtlen égbolt dominál, de a déli, délkeleti szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, Sopron környékén erős széllökésekkel. A hőmérséklet hajnalban 8–16, délután 25–30 fok körül alakul.

Vasárnap szinte nyárias fordulat érkezik: a minimum-hőmérséklet 10–18, a maximum 26–32 fok között várható. A délkeleti, déli szél élénkülése több térségben is érezhető lesz. Ez a melegfront hozza el a hétvége igazi változását, amely sokak számára kedvező, napfényes időt jelent – írja a Met.hu