Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Karnyújtásnyira a korlátlan energia? Elképesztő kijelentést tett egy amerikai miniszter

vihar

Szélvihar, villámok és zivatarok söpörnek végig az országon – mutatjuk, hol és mikor csap le

34 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az időjárás ma változékony arcát mutatja: erősen felhős, sokfelé esős nap vár ránk, helyenként zivatarokkal és erős széllel. A legmagasabb hőmérséklet délkeleten elérheti a 25 fokot, de a front átvonulása után jelentős lehűlésre kell számítani. A következő napokban azonban fokozatosan javul az időjárás, igazi kora őszi hangulat vár ránk.
Link másolása
Vágólapra másolva!
viharesőMagyarország

Vasárnap sokfelé borult vagy erősen felhős időre ébredhetünk. Délnyugat felől egyre több helyen érkezik eső, zápor, és helyenként zivatar is kialakulhat. A hidegfront előtt a hőmérséklet délen és délkeleten még 25 fok környékére emelkedhet, másutt azonban 20 fok alatt marad. A front mögött hűvösebb levegő áramlik be, estére 13–18 fok közé hűl le az időjárás. A Köpönyeg információi szerint a szél gyakran élénk, zivatarok idején viharos erejű lehet.

Időjárás
Időjárás: a hidegfront után lehűlés érkezik 
Fotó: Unsplash

Időjárás: így változik napról napra a jövő heti idő

Hétfőn reggel főként a délnyugati tájakon alakulhat ki köd, amely a délelőtt folyamán fokozatosan feloszlik. Ezután gomolyfelhős, napos idő várható, északkeleten azonban még előfordulhat néhol egy-egy zápor. A hőmérséklet kora őszi tartományban, 20–25 fok között alakul.

Kedden a reggeli napos időszakot követően északnyugat felől egyre több felhő érkezik, délutántól pedig többfelé elered az eső. A szél fokozatosan megerősödik, a hőmérséklet 22 és 28 fok között mozoghat.

Szerdán változékonyabb lesz az égkép: északnyugat felől csökken a felhőzet, inkább csak felhőátvonulások várhatók. Keleten még előfordulhat néhány zápor. A szél délnyugatira fordul és élénk lesz, a csúcshőmérséklet 21–23 fok körül alakul.

Csütörtökön ismét több napsütésben bízhatunk, bár időnként felhők takarhatják a napot. Zápor kialakulására kicsi az esély, a szél azonban többfelé megélénkül. A nappali felmelegedés 25 fok köré erősödik, igazi kellemes, őszi időre készülhetünk.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!