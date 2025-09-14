Szélvihar, villámok és zivatarok söpörnek végig az országon – mutatjuk, hol és mikor csap le

Vasárnap sokfelé borult vagy erősen felhős időre ébredhetünk. Délnyugat felől egyre több helyen érkezik eső, zápor, és helyenként zivatar is kialakulhat. A hidegfront előtt a hőmérséklet délen és délkeleten még 25 fok környékére emelkedhet, másutt azonban 20 fok alatt marad. A front mögött hűvösebb levegő áramlik be, estére 13–18 fok közé hűl le az időjárás. A Köpönyeg információi szerint a szél gyakran élénk, zivatarok idején viharos erejű lehet.

Időjárás: a hidegfront után lehűlés érkezik

Fotó: Unsplash

Időjárás: így változik napról napra a jövő heti idő

Hétfőn reggel főként a délnyugati tájakon alakulhat ki köd, amely a délelőtt folyamán fokozatosan feloszlik. Ezután gomolyfelhős, napos idő várható, északkeleten azonban még előfordulhat néhol egy-egy zápor. A hőmérséklet kora őszi tartományban, 20–25 fok között alakul.

Kedden a reggeli napos időszakot követően északnyugat felől egyre több felhő érkezik, délutántól pedig többfelé elered az eső. A szél fokozatosan megerősödik, a hőmérséklet 22 és 28 fok között mozoghat.

Szerdán változékonyabb lesz az égkép: északnyugat felől csökken a felhőzet, inkább csak felhőátvonulások várhatók. Keleten még előfordulhat néhány zápor. A szél délnyugatira fordul és élénk lesz, a csúcshőmérséklet 21–23 fok körül alakul.

Csütörtökön ismét több napsütésben bízhatunk, bár időnként felhők takarhatják a napot. Zápor kialakulására kicsi az esély, a szél azonban többfelé megélénkül. A nappali felmelegedés 25 fok köré erősödik, igazi kellemes, őszi időre készülhetünk.