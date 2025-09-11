Egy egész utcát meg lehetne vásárolni Szeged legdrágább luxusingatlanának árából

Néhány héttel ezelőtt még egy 600 millió forintos, 302 négyzetméteres, négy szobás ház számított a megye legdrágább otthonának. Azóta azonban felkerült a piacra egy 374 négyzetméteres ingatlan is, amelyet 750 millió forintért hirdettek, és az érdekessége, hogy két változatban is szerepel, nyolc és kilenc szobával – írja a Délmagyar.

Ilyen az elosztás a szegedi luxus ingatlan földszintjének és még van 2 emelet.

Fotó: Délmagyar/Ingatlanbazár

Egymilliárd Szeged legdrágább ingatlanja

Most viszont új csúcs született: Szegeden eladó egy 500 négyzetméteres, tíz szobás luxusház, amelynek irányára kereken egy milliárd forint. Ez négyzetméterre vetítve körülbelül kétmillió forintot jelent, ami a hazai piacon kiemelkedően magas ár. A hirdetés szerint a tágas helyiségek mellett exkluzív kialakítás és egyedi elrendezés is várja a vevőket. Szakértők szerint

ennyi pénzből kisebb településeken akár egy egész utcát is fel lehetne vásárolni.

Szegeden azonban a tehetősebbeknek most már egyetlen ingatlanért is ekkora összeget kell kifizetniük. A szegedi luxuspiac tehát soha nem látott szintre lépett, és úgy tűnik, továbbra is tartogat meglepetéseket.

Otthon Start

Szeptember 1-jén megmozdult az ingatlanpiac. Az építkezők és vásárlók előtt most valódi lehetőségek nyílnak – köszönhetően a fix 3 százalékos kamattal elérhető Otthon Start programnak. A lakosság igen széles köre vághat bele saját tulajdonú otthon megvásárlásába. Az említett luxusingatlan azonban így sem sokan vehetik meg. Azok, akik megfelelnek a feltételeknek, a 3 százalékos hitelt felhasználhatják új vagy használt ingatlan megvásárlására, és vehetnek belőle lakást, családi házat és akár tanyát is. A hitel ingatlan építését is segítheti. Lakásnál az értékhatár 100 millió forint, háznál 150 millió és az ingatlan négyzetméterára sem haladhatja meg az 1,5 millió forintot.