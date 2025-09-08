Mutatjuk Budapest legdrágább lakásait – a százmilliók kevesek lesznek

A világ országainak többségében a fővárosban találhatók a legdrágább ingatlanok.

Budapest legrágább eladó ingatlanja, a pazar villa Budán található

Forrás: Ingatlanbazár.hu

Budapest is ezek közé tartozik, a lakáspiac itt pörög a legjobban.

A főváros komoly turisztikai központ, az egyedi hangulata, történelmi és kulturális gazdagsága prémium lakásokat vonz. Az Ingatlanbazár.hu oldalát böngészve, a kínálatot vizsgálva nem meglepő, hogy az öt legdrágább eladó ingatlan prémium kategóriájú luxuslakás vagy ház. Ezek persze nemcsak árukban, hanem exkluzív tulajdonságaikban is felülmúlják a városi átlagot.

1,5 milliárd fölötti ingatlanok

Az mind az öt lakóhely sajátja, hogy 1,5 milliárd forint fölötti az induló ára. Az ötből a „legolcsóbb” ingatlan a II. kerületben, a Hárshegyen található. Az 1000 négyzetmétert is maghaladó kertes ház – az Ingatlanbazár képei alapján – eddig irodaként szolgálhatott.

A képek alapján az 1,5876 milliárdos vételár mellett még komoly összeget kell költeni a 8 szobás házra, ha lakásként akarjuk használni. Kívül-belül ráfér a felújítás.

A belvárosban, az Erzsébet híd lábánál, a Március 15. téren található 3 szobás, 197 négyzetméteres, 4. emeleti lakás szemmel láthatóan kevesebbet kell költeni. Első osztályú minőségű, igazi luxusapartman, csodás panorámával a Dunára és a budai hegyekre. A belvárosi lakásban egy nagyméretű nappali, 2 hálószoba, 2 fürdőszoba és még egy vendég WC is található.

Minden szoba úgy lett kialakítva, hogy megtapasztalja a nyugodt és stílusos menedéket a penthouse-ban

– írják a hirdetésben. Ez a luxusingatlan tényleg pazar, de az 1,628 milliárdos vételára rendesen leszűkíti a vevőkört.

Ugyanabban a házban van Budapest 3. legdrágább eladó ingatlanja. A Március 15. téren található 3 szobás, 215 négyzetméteres, 4. emeleti lakás ára 1,635 milliárd forint. Ez a penthouse is egyedülálló, 360 fokos panorámát kínál Budapest ikonikus látványosságaira a 25 nm-es erkélyről.

„Tágas terek: 2 hálószoba, 2 fürdőszoba, vendég WC, nagyméretű nappali és egy luxus Gaggenau konyha vár rád. Ez a lakás nemcsak egy otthon, egy életstílus” – olvasható az ingatlanbazar.hu-n.