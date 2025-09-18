Sokk az iskolákban: így bántalmazzák egymást a gyerekek

A szülőknek és a pedagógusoknak nem könnyű dolguk van, hiszen a gyerekek gyakran szégyellik vagy félnek elmondani, ha bántják őket, sőt sokszor maguk sem tudják pontosan megfogalmazni, mi történik velük. Érdemes mégis érzékenyen figyelni bizonyos jelekre. Gyanúra adhat okot, ha egy gyerek hirtelen visszahúzódóbbá, csendesebbé vagy épp szokatlanul ingerlékennyé válik, ha gyakori fejfájásra, hasfájásra panaszkodik, ha elromlik az alvása, vagy ha egyszer csak nem akar iskolába menni, pedig korábban szeretett járni. Intő jel lehet az is, ha elkezdi eldugdosni vagy elhanyagolni a holmijait, esetleg gyanúsan sok minden eltűnik vagy tönkremegy. Az online bántalmazásnál előfordulhat, hogy kerüli a telefonját, szorong a közösségi oldalak használatától. Ezek apró, de fontos üzenetek lehetnek, amelyeket érdemes komolyan venni.

Kiközösítés, gúny, online zaklatás – így teszik tönkre a gyerekeket az iskolában

Fotó: Pixabay

Bántalmazás az iskolában

A bullying elleni küzdelem leghatékonyabb eszköze a megelőzés. Ez nem kizárólag az iskola feladata: a család, az óvoda és a tágabb közösség egyaránt szerepet játszik benne. Otthon már kicsi korban fontos megtanítani, hogy a bántásnak sok formája van, és hogy a szavak is sebezhetnek. Ha a szülő érzékenyen reagál egy testvérkonfliktusban nemcsak a tettlegességre, hanem a csúfolódásra is, akkor ezzel világos üzenetet ad: nem bántunk másokat, sem testileg, sem szóban. Az óvoda és az iskola közösségi terei ideálisak arra, hogy a gyerekek megtanulják felismerni és kimondani az érzéseiket, megtapasztalják, milyen az, amikor valakit meghallgatnak és komolyan vesznek. Ez erősíti az empátiát, csökkenti a bántalmazás esélyét. A pedagógusok szerepe különösen nagy, hiszen ők azok, akik nap mint nap jelen vannak a közösségben. Mégis sokszor tudattalanul válnak a bullying részeseivé: amikor hallgatnak, nem néznek oda, vagy annyival intézik el a helyzetet, hogy „a gyerekek majd megoldják egymás között”. Ez a passzivitás azonban akaratlanul is a bántalmazást erősíti.

Ezért kiemelten fontos, hogy a tanárok ismerjék a bullying jelenségét, tudják felismerni a jeleit, és legyenek eszközeik a beavatkozásra.

A szülők és pedagógusok számára segítség lehet, ha tudják, milyen mondatok építenek, és melyek rombolnak egy ilyen helyzetben. Például kerülendő az, hogy „biztos csak túlérzékeny vagy” vagy „ne foglalkozz vele, majd kinövöd”, mert ezek bagatellizálják a gyerek tapasztalatát. Ehelyett hasznosabb olyan mondatokat mondani, mint: „Látom, hogy ez most nagyon bánt téged”, „Fontos, amit mondasz, szeretném megérteni, mi történt” vagy „Nem vagy egyedül ezzel, közösen megoldást keresünk”. A gyerek számára a legnagyobb biztonságot az jelenti, ha érzi: a felnőtt hisz neki, mellette áll, és valóban cselekszik is annak érdekében, hogy változzon a helyzet.