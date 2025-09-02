Sírás, szorongás vagy izgalom? Így hat a szülői hozzáállás az iskolakezdésre

Az iskolakezdés nemcsak a gyerek számára jelent új kihívást, hanem az egész család életét átformálja. Míg egyes gyerekek örömmel várják az új élményeket, mások szorongással tekintenek a változás elé. A szakértők szerint ez teljesen természetes, hiszen az ismeretlen egyszerre kelt kíváncsiságot és bizonytalanságot. Király Gabriella klinikai gyermek szakpszichológus szerint a szülők lelkiállapota döntő fontosságú: ha nyugodtak és biztatóak, az a gyermeket is erősíti, míg a félelem és idegesség könnyen átragad a kicsikre.

Iskolakezdés: így segíthetnek a szülők, hogy ne félelemmel, hanem izgalommal induljon a tanév (A kép illusztráció!)

Fotó: Pexels

Iskolakezdés: a napi rutin biztonságot ad

A tanév kezdetén az egyik legnagyobb kihívás a nyári szabadabb napirendről való átállás. A fokozatosan bevezetett napi rutin, például a korábbi lefekvés és kelés, megnyugtatja a gyermeket és gördülékenyebbé teszi az átmenetet. A közös reggeli készülődés, a táska bepakolásának begyakorlása vagy a játékos „iskolásat játszunk” módszer mind segítenek abban, hogy a kicsik biztonságban érezzék magukat.

Játék és beszélgetés oldja a feszültséget

A gyerekek számára az iskolakezdés előtti időszakban a szülőkkel közösen játszott szerepjátékok sokat segíthetnek. Az írás, rajzolás, vagy akár az órák eljátszása közben a gyermek belülről tapasztalja meg, milyen lesz az iskolai élet. Ezzel nemcsak önbizalma nő, hanem a szorongása is csökken.

Emellett rendkívül hasznos, ha az anya vagy apa megosztja saját pozitív iskolai élményeit. Ez nemcsak példát mutat, hanem biztonságot is ad: a gyermek láthatja, hogy az iskola nem félelmetes, hanem lehetőségekkel teli hely.

Összességében elmondható, hogy az első tanév nemcsak a gyerek, hanem az egész család életében mérföldkő. A szeretetteljes odafigyelés és a fokozatos felkészítés a kulcs ahhoz, hogy az iskolakezdés pozitív élménnyé váljon, amelyre a gyermek később is jó szívvel emlékezhet vissza.

