A sorozatgyilkosok 1. rész

Sok misztikum és tévhit övezi a sorozatgyilkosok világát – a filmek és sorozatok gyakran eltorzítják a valóságot, és legendát teremtenek köréjük. A Jard Podcast legutóbbi adásában Kisléghi Nagy Rudolf a pszichológus Kitanics Márkot kérdezte arról, mi állhat a sorozatgyilkosok tetteinek hátterében, és milyen közös mintázatok figyelhetők meg náluk.

A Jard legújabb adása

Gyermekkori traumák és fixációk

A szakember szerint nincs egyetlen „recept”, amely alapján valakiből gyilkos lesz, de gyakran felfedezhetők hasonló körülmények. Sok sorozatgyilkos traumatikus családi háttérből jön: alkoholista, bántalmazó szülők, vagy intézetben elszenvedett abúzus jellemzi gyerekkorukat.

A pszichológia úgy látja, hogy egy korai fixáció – egy megrekedés egy adott élményben vagy örömforrásban – meghatározóvá válhat, és később gyilkosságok formájában törhet felszínre.

Motivációk és szimbólumok

A motivációk nagyon különbözőek lehetnek: bosszú a korai sérelmekért, szexuális frusztráció, vagy éppen a hatalom és kontroll élménye. Példaként Kitanics Márk említette Andrej Csikatilo esetét, aki gyermekkori megaláztatásait próbálta „kompenzálni” női áldozatai megalázásával és megcsonkításával. A tettmód gyakran szimbolikus: utal az elkövető belső konfliktusaira és traumáira.

Magyar történetek

A beszélgetés kitért magyar példákra is. Szó esett Pipás Pistáról, aki ugyan nő volt, de férfiruhában járt, és férfiakat ölt meg – ám inkább bérgyilkosnak tekinthető, hiszen anyagi ellenszolgáltatásért cselekedett.

A „kulcsi mészáros” esete pedig arra világít rá, hogy Magyarországon elmebetegség esetén nem börtön, hanem az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet (IMEI) vár az elkövetőre.

Intelligencia és megdicsőülés

Sok sorozatgyilkost magas intelligencia jellemez: képesek előre megtervezni tetteiket, manipulálni környezetüket. Ugyanakkor gyakran vágyják a figyelmet és a „hírnevet”. Nem ritka, hogy tudatosan hagynak nyomokat, mert a lebukást és a körülötte kialakuló sajtóvisszhangot egyfajta megdicsőülésként élik meg.

A média hatása

A pszichológus szerint a média szerepe kettős: egyrészt tájékoztat, másrészt azonban táptalajt adhat az úgynevezett „másoló gyilkosoknak”, akik ismert esetekből merítenek inspirációt. Ezért is pengeélen való tánc, hogy mennyit és hogyan mutat be a sajtó ezekből a történetekből.