A sorozatgyilkosok 1. rész

Sok misztikum és tévhit övezi a sorozatgyilkosok világát – a filmek és sorozatok gyakran eltorzítják a valóságot, és legendát teremtenek köréjük. A Jard Podcast legutóbbi adásában Kisléghi Nagy Rudolf a pszichológus Kitanics Márkot kérdezte arról, mi állhat a sorozatgyilkosok tetteinek hátterében, és milyen közös mintázatok figyelhetők meg náluk.
A szakember szerint nincs egyetlen „recept”, amely alapján valakiből gyilkos lesz, de gyakran felfedezhetők hasonló körülmények. Sok sorozatgyilkos traumatikus családi háttérből jön: alkoholista, bántalmazó szülők, vagy intézetben elszenvedett abúzus jellemzi gyerekkorukat.
A pszichológia úgy látja, hogy egy korai fixáció – egy megrekedés egy adott élményben vagy örömforrásban – meghatározóvá válhat, és később gyilkosságok formájában törhet felszínre.
A motivációk nagyon különbözőek lehetnek: bosszú a korai sérelmekért, szexuális frusztráció, vagy éppen a hatalom és kontroll élménye. Példaként Kitanics Márk említette Andrej Csikatilo esetét, aki gyermekkori megaláztatásait próbálta „kompenzálni” női áldozatai megalázásával és megcsonkításával. A tettmód gyakran szimbolikus: utal az elkövető belső konfliktusaira és traumáira.
A beszélgetés kitért magyar példákra is. Szó esett Pipás Pistáról, aki ugyan nő volt, de férfiruhában járt, és férfiakat ölt meg – ám inkább bérgyilkosnak tekinthető, hiszen anyagi ellenszolgáltatásért cselekedett.
A „kulcsi mészáros” esete pedig arra világít rá, hogy Magyarországon elmebetegség esetén nem börtön, hanem az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet (IMEI) vár az elkövetőre.
Sok sorozatgyilkost magas intelligencia jellemez: képesek előre megtervezni tetteiket, manipulálni környezetüket. Ugyanakkor gyakran vágyják a figyelmet és a „hírnevet”. Nem ritka, hogy tudatosan hagynak nyomokat, mert a lebukást és a körülötte kialakuló sajtóvisszhangot egyfajta megdicsőülésként élik meg.
A pszichológus szerint a média szerepe kettős: egyrészt tájékoztat, másrészt azonban táptalajt adhat az úgynevezett „másoló gyilkosoknak”, akik ismert esetekből merítenek inspirációt. Ezért is pengeélen való tánc, hogy mennyit és hogyan mutat be a sajtó ezekből a történetekből.