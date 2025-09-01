Potom félmillió forintért kínál belépőt a jegyüzér a magyar-portugál meccsre

A kecsegtető busás haszon farkastörvényeket szül, hiába nyílik ki a bicska a zsebekben, a jegyüzérek szépen kaszálnak, és valószínűleg egyre kifinomultabbak a módszereik. Legalábbis a jegyek megszerzésének tekintetében.
Az MLSZ érvényben lévő szabályai szerint egy szurkoló, egy online vételi tranzakciót indíthat és ennek során maximum négy belépőt vásárolhat. Pontosan azért léptették életbe ezt a rendelkezést, hogy kiszűrjék a csak a haszonszerzést szem előtt tartó „szurkolókat”.
A jelek szerint azonban mindig vannak kiskapuk. A Facebookon a nem is annyira árnyékba húzódó „kereskedő”, Dániel valódi jegyértékesítőket megszégyenítő alapossággal ad tájékoztatást a reménybeli vásárlóknak a kínálkozó lehetőségekről. Nem szégyenlős, hiszen – például – a Puskás Aréna 309-es szektorába, ahonnan nem éppen a legjobb kilátás nyílik a pályára, potom 178 ezer forintnyi euróért méri a belépőt.
Vannak ennél jobb ajánlatai, a lényegesebb jobb nézői élményt nyújtó 117-es, 118-s és 122-es szektorba szóló helyekért már 1100 eurót, azaz kb. 436 ezer forintot kell leszurkolni – darabonként. A legjobb az, hogy üzérünknek a 221-es VIP-szektorba is van 2 jegye, szolidnak mondható, 476 ezer forint/db áron, és összesen 44, különböző szektorokba szóló belépőt kínál a vastagabb pénztárcájúaknak. Lett légyen magyarról vagy portugálról szó. Azért az élelmes „kereskedő” védelme érdekében megemlítendő, hogy a magát a világ első számú „jegypiacának” hirdető ticombo.com-on – ahol nem is titkolják az árak magasabbak vagy alacsonyabbak is lehetnek az eredetinél – olcsóbban is lehet jegyet szerezni.
Mindenesetre emberünk tisztában van a kereslet és kínálat törvényszerűségeivel, forrásaink szerint azzal próbálja megvédeni jegyüzéri becsületét, hogy ő csak a „szokásos feketepiaci” árakat alkalmazza.
Milyen szép tőle.
A témában jártasak szerint komoly csapatmunka állhat a háttérben. Hiszen jegyvásárlás az online térben zajlik. A belépőket a meccsjegy.mlsz.hu weboldalon, a Szurkolói Klub weboldalán vagy mobilalkalmazásán keresztül lehet megvásárolni. Nem mindig gördülékeny a folyamat, mert az oldalon sokszor van csúcsforgalom a jegyekért indított roham miatt. Ezt sokan – a nyilván a jegyüzéri csapat tagjai is – azzal próbálják kiküszöbölni, hogy egyszerre több eszköz segítségével próbálnak feljutni a webhelyre. Szóval az üzérek alighanem még sokáig velünk lesznek. A legnagyobb örömére azoknak, akik nem akarnak az online jegyvásárlással bíbelődni, és elég vastag a pénztárcájuk.