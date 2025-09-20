Ha ezt teszi, örökre ugrik a jogsi – erről kevesen tudnak

Az M0-s autópályán történt nemrég egy súlyos eset: egy kamionsofőr a törökbálinti szakaszon leszorított egy személyautót. Bár baleset végül nem történt, a hatóságok közúti veszélyeztetés miatt indítottak eljárást, a fedélzeti kamera felvételei pedig bizonyítékként szolgálnak. A vizsgálat során egy közlekedéspszichológus is megállapította, hogy a sofőr alkalmatlan a járművezetésre, így könnyen lehet, hogy végleg elveszíti hivatását és jogosítványát – írja a Sonline.

Agresszív vezetés miatt gyakran ugrik a jogosítvány

Fotó: Unsplash

Mikor veszíthetjük el végleg a jogosítványt?

A jogszabályok értelmében az engedélyköteles jármű szabálytalan, bűncselekményhez kötődő használata esetén a bíróság elrendelheti a járművezetéstől való eltiltást. Ide tartozik az ittas vagy bódult állapotban való vezetés is, amelynél az eltiltás főszabályként kötelező. Előfordulhat az is, hogy a sofőrt pszichológiai, egészségi vagy életkori okok miatt alkalmatlannak nyilvánítják, ha jelenléte a forgalomban veszélyt jelent másokra.

Az eltiltás időtartama egy hónaptól tíz évig terjedhet, de akár végleges is lehet. Végleges tiltás esetén tíz év elteltével, megfelelő szakértői igazolás birtokában nyílhat újra lehetőség a vezetésre.

Szalai Zoltán közlekedéspszichológus szerint az agresszív vezetői magatartás mögött gyakran rejtett frusztráció áll. Sokan nincsenek tisztában saját lelkiállapotukkal, és dühüket az utakon vezetik le. Ez oda vezethet, hogy nem adják meg az elsőbbséget, letarolják a másik járművet, vagy büntetőfékezéssel veszélyeztetik a forgalmat. A szakértő szerint a közlekedés egyfajta kommunikáció is, és az, hogy milyen állapotban ülünk a volán mögé, közvetlenül kihat a biztonságra.

Korábban beszámoltunk egy tragikus esetről, amikor egy jogosítvány nélkül száguldozó sofőr miatt halt meg egy nő Vajtán.