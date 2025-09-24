Ez ám a kihagyhatatlan lehetőség: így lehet ingyen jogsit szerezni

A közlekedési ágazatban tapasztalható munkaerőhiány enyhítésére irányuló, ingyenes jogosítványszerzési program keretében meghosszabbították a jelentkezési határidőt.

Eddig 300 fő jelentkezett az ingyenes jogosítvány szerzésre

Fotó: Horváth Balázs/Vaol

Az OFA Nonprofit Kft. november 30-ig várja a jelentkezőket a „Munkaerőhiány csökkentését célzó program a szállítmányozás és a személyszállítás területén” elnevezésű pályázatra.

A program célja, hogy vissza nem térítendő támogatást nyújtson a C, C+E és D kategóriás jogosítványok megszerzéséhez, valamint a GKI-képzésekhez – írja a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete.

Eddig kevesen éltek az ingyen jogosítvány lehetőségével

A kezdeti nagy érdeklődés ellenére a programban eddig mindössze 300 fő kezdte meg a képzést, ami jelentős részben a jelentkezők lemorzsolódásának tudható be. A program 1000 fő autóbusz- és tehergépjármű-vezető kiképzésre biztosít forrást. Amúgy fuvarozó vállalkozások számára is lehetőség nyílik arra, hogy saját munkavállalóiknak ajánlják fel az államilag támogatott képzést. Fontos azonban, hogy a jelentkezők valóban elkötelezettek legyenek a gépkocsivezetői hivatás iránt, mivel a program célja a szakképzett munkaerő biztosítása a közlekedési ágazatban. A program megszakítása esetén kötelező a képzés teljes árának visszafizetése.