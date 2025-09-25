Hírlevél

Rendkívüli

Történelmi magyar kincset találhattak az Adrián

Mennyibe kerül egy jogosítvány 2025-ben?

26 perce
Olvasási idő: 4 perc
A jogosítvány megszerzése továbbra is az egyik legnagyobb kiadás a fiatalok és családok számára. Bár sokan remélték, hogy az „ingyenes jogosítvány” program teljes költségmentességet hoz, a valóságban csak az elméleti képzés lett térítésmentes a végzős diákoknak.
A Koroknai Autósiskola vezetője, Koroknai Imre elmondta a HAON.hu-nak, hogy az elméleti tandíj 45 ezer forint, míg a gyakorlati óradíj 11 ezer forint. A kötelező 30 óra vezetés így már 330 ezer forint körül mozog, de az országos átlag 47 óra, így a tényleges költségek sokkal magasabbak lehetnek. A teljes B kategóriás jogosítvány ára a vizsgadíjakkal együtt 436 590 forint, automata váltós képzésnél pedig közel 466 590 forint. A C kategóriás (teherautós) jogosítványért már 545 ezer forintot kell fizetni.

jogosítvány, vezetés, autósiskola
Jogosítvány árak és jelentkezési trendek: mire számíthatnak az autósiskolák idén?
Fotó: Unsplash

Az „ingyenes” jogosítvány hatása

A kormány által meghirdetett program sokakat megtévesztett: a jelentkezők száma szinte nullára esett vissza, mert sok szülő és diák teljes költségmentességre várt. 

Csak nyár közepétől kezdtek újra nőni a beiratkozások, amikor kiderült, hogy az ingyenesség csak az elméleti részre vonatkozik.

Online képzés és szezonális trendek

Ma már a tanulók 95 százaléka online kezdi az elméleti felkészülést, így azonnal elkezdhetik a tanulást. Szeptemberben általában kevesebb a jelentkező, mert a családok az iskolakezdés költségeire koncentrálnak, míg ősszel, október-novemberben újabb hullám várható.

Stabil árak, növekvő költségek

Bár sok autósiskola igyekszik idén nem emelni a tandíjakat, a gazdasági környezet változásai – például az energiaköltségek növekedése és a járműfenntartás költségei – hosszabb távon elkerülhetetlenné tehetik a drágulást. A piac különböző árkategóriákat kínál: a magasabb díjak mellett gyakran teljes körű szolgáltatást biztosítanak az iskolák, ideértve a tanpályát, a kényelmes várókat és a szükséges adminisztrációs hátteret.

Korábbi cikkünkben megírtuk, hogyan szerezheti vissza bevont jogosítványát. A cikk az Origo.hu oldalán érhető el.

 

