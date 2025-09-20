Hírlevél

Kandech Evelyne

Végre méltó síremléket kapott a Megasztár fiatalon meghalt sztárja

Az énekesnő sírja hosszú hónapokig rendezetlen állapotban volt. Kandech Evelyne barátai és tisztelői azonban összefogtak, így ma már elkészült a síremlék, amely méltó módon őrzi emlékét.
Kandech EvelyneFarkasréti temetõsíremlék

A Megasztár első szériájában feltűnt Kandech Evelyne 2021-ben, mindössze 37 évesen hunyt el súlyos betegség következtében. Az énekesnő sírja sokáig méltatlan állapotban volt, amit nyáron több felvétel is bemutatott: a sírhelyet elborította a gaz, gondozatlanná vált, és sokakban szomorú érzést keltett a látvány – írja a Bors.

Kandech Evelyne
Kandech Evelyne síremléke elkészült a Farkasréti temetőben
Fotó: Bors/Facebook BTI Temetőséták

Kandech Evelyne síremléke méltó körülmények között készült el

Az elmúlt hetekben barátai, ismerősei és tisztelői fogtak össze annak érdekében, hogy Kandech Evelyne végső nyughelye rendezett legyen. A Farkasréti temetőben elkészült a síremlék, amelyet egy kereszt díszít. Bár a sír fedetlen, így gondozása nagyobb odafigyelést igényel, most már méltó helyet biztosít az énekesnő számára.

A munkálatokkal párhuzamosan sajnálatos módon csalók is felbukkantak. Többen arról számoltak be, hogy ismeretlenek keresték meg őket adománygyűjtésre hivatkozva, és bankszámlaszámot adtak meg a „sír rendbetételére”. A hozzászólások alapján azonban ezek a próbálkozások nem értek célt.

Az Origo oldalán részletesebb információk érhetők el Kandech Evelyne-ről.

 

 

