Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ősztől minden autóst érint ez a szigorítás, kellemetlen bírság jöhet

Kapu Tibor

Senki sem számított erre Kapu Tibortól, a közönség imádta

10 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Bagossy Brothers Company nagyszabású koncertjén különleges vendég is színpadra lépett a Budapest Parkban. Kapu Tibor gitárral csatlakozott a zenekarhoz, amit a közönség hatalmas lelkesedéssel fogadott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kapu TiborBagossy Brothers CompanyBudapest Parkkoncert

Igazi meglepetés várta a rajongókat a Budapest Parkban tartott Bagossy Brothers Company-koncerten. A színpadon ugyanis gitárral csatlakozott hozzájuk Kapu Tibor.

Kapu Tibor kutatóűrhajós
Kapu Tibor gitárral csatlakozott a Bagossy Brothers Company koncertjéhez
Fotó: MTI/Axiom Space

Kapu Tibor koncertje az interneten is nagyot ment

A különleges produkcióról a Hunor Program is beszámolt: egy TikTok-videót osztottak meg, amelyen a zenekar a Visszajövök című dalt adja elő, a felirat pedig mindent elmondott: „Visszajött!”. A koncert egyszerre volt zenei élmény és történelmi pillanat, hiszen ritkán láthatjuk, hogy egy űrhajós és egy népszerű zenekar együtt álljon színpadra.

A közönség lelkesedése határtalan volt: a kommentek között olyan sorok jelentek meg, mint „Ezt még az űrből is lehetett látni”, „Hatalmas köszi mindenkinek, aki ezt összehozta! Minden szívemnek kedves Fiatal egy színpadon!” vagy „Büszkék vagyunk rád!”.

@hunor_program 👨🏽‍🚀 Visszajött! #fyp #KapuTibor #bagossybrotherscompany #budapestpark ♬ eredeti hang - HUNOR - Magyar Űrhajós Program

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!