Senki sem számított erre Kapu Tibortól, a közönség imádta

Igazi meglepetés várta a rajongókat a Budapest Parkban tartott Bagossy Brothers Company-koncerten. A színpadon ugyanis gitárral csatlakozott hozzájuk Kapu Tibor.

Fotó: MTI/Axiom Space

Kapu Tibor koncertje az interneten is nagyot ment

A különleges produkcióról a Hunor Program is beszámolt: egy TikTok-videót osztottak meg, amelyen a zenekar a Visszajövök című dalt adja elő, a felirat pedig mindent elmondott: „Visszajött!”. A koncert egyszerre volt zenei élmény és történelmi pillanat, hiszen ritkán láthatjuk, hogy egy űrhajós és egy népszerű zenekar együtt álljon színpadra.

A közönség lelkesedése határtalan volt: a kommentek között olyan sorok jelentek meg, mint „Ezt még az űrből is lehetett látni”, „Hatalmas köszi mindenkinek, aki ezt összehozta! Minden szívemnek kedves Fiatal egy színpadon!” vagy „Büszkék vagyunk rád!”.