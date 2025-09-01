Hazaért az űrhajósunk, igazán haza – öleléssel fogadták szűkebb pátriájában

Hazatért Nyíregyházára Kapu Tibor, aki Cserényi Gyulával közösen mesélte el űrbéli élményeit – írta meg a szon.hu. Az ország második, valamint a megyeszékhely első asztronautáját, akit hihetetlen szeretettel és érdeklődéssel vártak szombaton a Váci Mihály Kulturális Központban.

Kapu Tibor büszke gyökereire, érezhetően hálás, amiért kijuthatott a világűrbe

A lap a közönségtalálkozó kapcsán felidézi, nem véletlen, hogy Kapu Tibor nyíregyházi kutatóűrhajós augusztus 20-án Farkas Bertalannal együtt átvehette hazánk legrangosabb elismerését, a Magyar Szent István Rend kitüntetést Sulyok Tamás köztársasági elnöktől.

Kiderült, hogy nem a dokkolás, hanem előtte a felbocsátás volt sokkal izgalmasabb élmény Kapu Tibor számára. Részletesen elmesélte az egész űrmissziót, az éveken át tartó felkészüléstől a kilövésen, dokkoláson, napi rutinon, kutatásokon át a visszaérkezésig, és azt is elárulta, hogy fent az űrben az üdvözlési ceremónia előtt már felhívták a családot, hogy épségben megérkeztek.

– Ez volt a negyedik olyan küldetés, amit egy magáncég hajtott végre, az Axiom Space. Nekünk, a mi személyzetünknek adatott meg először, hogy tudtunk tréningezni azokkal, akikkel később a tervek szerint odafönt találkoztunk. Nemcsak nekem, hanem a lengyel kollégának is ez volt az egyik legkedvesebb élménye, amikor mi 11-en együtt tudtunk tréningezni. Amikor odafönt legelőször belebegtünk, a legszívesebb fogadtatásban részesültünk, amiben csak lehet. Megkínáltak minket hideg narancslével, hogyha jól emlékszem, és aztán a következő percek arról szóltak, hogy egyből a kupola felé vettük az irányt, ahol ráláttunk a földre 360 fokosan, s aztán pedig fölhívtuk a szeretteinket. És ez mind a hivatalos üdvözlő ceremónia előtt történt meg – mesélte Kapu Tibor.

Nagyjából 10 másodperccel a felbocsátás előtt hittem el, hogy mi ma tényleg elindulunk. És ami utána következett, az tényleg katartikus és felemelő

– részletezte a nyíregyházi űrhajós, majd kérdésre elmesélte, hogy a fellövése utáni gyönyörű monológot azért sikerül így megírnia, mert nagyon sokat köszönhet a Krúdy Gimnáziumban tanító tanárainak. Az ő osztálya volt az, akik hat év alatt minden iskolai rendezvényen felléptek, rengeteget készültek egy-egy szereplésre.