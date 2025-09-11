Kapu Tibor őszintén beszélt érdekes gyerekkoráról

Nyíregyházán, a diákokkal rogyásig telt Kossuth téren rendezte meg harmadik alkalommal a szakMAfestet, ahol Kapu Tibor kutatóűrhajós és tartalékosa, Cserényi Gyula pódiumbeszélgetésen meséltek életük fontos állomásairól. A legnagyobb derültséget mégis az keltette, amikor Kapu Tibor felidézte, miért kapta az első fekete pontját – írja a SZON.

Kapu Tibor a nyíregyházi Kossuth téren mesélt arról, hogyan kapta meg első fekete pontját az iskolában Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Kapu Tibor szerint az idő megszépíti az iskolai emlékeket

Az Apáczai-iskola nyugdíjas tanárai és egykori osztályfőnöke is jelen volt a rendezvényen, és egyöntetűen állították: Tibike igazi mintagyerek volt – szófogadó, pontos és mindig érdeklődő.

Már alsó tagozatban megmutatkozott a személyisége, szeretett közösségben dolgozni, és ekkor kezdett komolyabban rajongani a tudományokért és az űrkutatásért.

Azonban, ahogy Kapu Tibor mosolyogva elárulta, az idő minden emléket megszépít.

Első egyesét azért kapta, mert elfelejtett szolmizálni, első fekete pontját pedig második osztályosként, amikor nem készítette el a nyári szünetre kiadott házi feladatát.

A közönség nagy nevetéssel fogadta a történetet, köztük az a tanárnő is, aki annak idején beírta a feketét.

A beszélgetés során szó esett a HUNOR programról is, amelynek eredményei Kapu Tibor szerint túlmutatnak a tudományos kísérleteken: a legnagyobb hatást a gyerekekre és a jövő generációira gyakorolja. A magyar kutatóűrhajós úgy fogalmazott: bár kis ország vagyunk, álmodhatunk nagyot, és az űrmissziók bizonyítják, hogy van helyünk a csillagok között.

Kapu Tibor mesélt már korábban is a legemlékezetesebb pillanatokról, ezekről az Origo egyik korábbi cikke részletesen is beszámolt.