Lehet, hogy az űrutazás hatására megváltoztak Kapu Tibor őssejtjei?

Az űrutazás újabb titkait tárta fel egy friss kutatás, amely az emberi őssejtek viselkedését vizsgálta a világűrben. Kapu Tibor űrutazása kapcsán is felmerül a kérdés, hogyan hat a mikrogravitáció és a sugárzás az emberi szervezetre. A tudósok szerint ezek az eredmények fontosak a hosszú távú űrutazások és az egészség szempontjából.

Kapu Tibor kutatóűrhajós

Fotó: MTI/Axiom Space

Az új kutatás kimutatta, hogy bizonyos emberi őssejtek gyorsabban öregszenek az űrben, ami csökkenti regenerációs és megújulási képességüket – írja a CNN.

Az őssejtek kulcsszerepet játszanak a test karbantartásában és az immunrendszer működésében, ezért létfontosságú megérteni, hogyan reagálnak a mikrogravitációra és a kozmikus sugárzásra. A kutatók a sejtek mozgását és állapotát mesterséges intelligencia rendszerekkel folyamatosan figyelték. Kiderült, hogy a mikrogravitáció és a sugárzás miatt az őssejtek túlzott aktivitásba kezdtek, energiatartalékaikat felélték, és aktiválták a DNS „sötét genomját”, ami felgyorsította az öregedést.

A kutatók megállapították, hogy a hosszú űrutazások gyengíthetik az immunrendszert, növelve az egészségügyi kockázatokat. Ugyanakkor ezek az eredmények lehetőséget adnak a tudósoknak, hogy új terápiákat dolgozzanak ki az őssejtek stressz okozta károsodásának mérséklésére, és jobban megértsék az öregedési folyamatokat. Az őssejtek stressz okozta öregedése hasonló mechanizmust mutat, mint amit rák előtti állapotban lévő páciensek sejtjeiben is tapasztalnak.