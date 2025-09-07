Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij sokkoló választ adott Putyin meghívására

Kapu Tibor

Lehet, hogy az űrutazás hatására megváltoztak Kapu Tibor őssejtjei?

25 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy kutatás szerint bizonyos emberi őssejtek gyorsabban öregszenek az űrben. A vizsgálat különösen fontos, mivel Kapu Tibor kutatóűrhajós csupán néhány hete tért haza a világűrből.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kapu Tiborőssejtek űrimmunrendszermikrogravitáció

Az űrutazás újabb titkait tárta fel egy friss kutatás, amely az emberi őssejtek viselkedését vizsgálta a világűrben. Kapu Tibor űrutazása kapcsán is felmerül a kérdés, hogyan hat a mikrogravitáció és a sugárzás az emberi szervezetre. A tudósok szerint ezek az eredmények fontosak a hosszú távú űrutazások és az egészség szempontjából. 

Kapu Tibor kutatóűrhajós
Kapu Tibor kutatóűrhajós
Fotó: MTI/Axiom Space

Az új kutatás kimutatta, hogy bizonyos emberi őssejtek gyorsabban öregszenek az űrben, ami csökkenti regenerációs és megújulási képességüket – írja a CNN. 

Az őssejtek kulcsszerepet játszanak a test karbantartásában és az immunrendszer működésében, ezért létfontosságú megérteni, hogyan reagálnak a mikrogravitációra és a kozmikus sugárzásra. A kutatók a sejtek mozgását és állapotát mesterséges intelligencia rendszerekkel folyamatosan figyelték. Kiderült, hogy a mikrogravitáció és a sugárzás miatt az őssejtek túlzott aktivitásba kezdtek, energiatartalékaikat felélték, és aktiválták a DNS „sötét genomját”, ami felgyorsította az öregedést. 

A kutatók megállapították, hogy a hosszú űrutazások gyengíthetik az immunrendszert, növelve az egészségügyi kockázatokat. Ugyanakkor ezek az eredmények lehetőséget adnak a tudósoknak, hogy új terápiákat dolgozzanak ki az őssejtek stressz okozta károsodásának mérséklésére, és jobban megértsék az öregedési folyamatokat. Az őssejtek stressz okozta öregedése hasonló mechanizmust mutat, mint amit rák előtti állapotban lévő páciensek sejtjeiben is tapasztalnak. 

Kapu Tibor kutatóűrhajós több mint két hetet töltött a Nemzetközi Űrállomáson az Ax-4 legénység tagjaként, a küldetés során az űrhajósok több tucat kísérletet végeztek az űrállomáson.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!