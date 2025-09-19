Nem várt fordulat: újabb ember szólalt meg Kaszás Nikolett eltűnési ügyében

Kaszás Nikolett szeptember 7-e nem ad magáról életjelet, amikor túrázni ment a Pilisbe. Az üzeneteiből – ha egyáltalán ő írta azokat – kiderült, hogy sikeresen befejezte a túrát, ám utána valami történhetett vele, ugyanis nyomtalanul eltűnt. Spiri Heni médium most elmondta a Borsnak, hogy horrorfilmbe illő látomása volt a lánnyal kapcsolatban. A médium egy dohos, vizes helyen látta az eltűnt lányt, ahonnan ki szeretne jönni.

Kaszás Nikolett közel két hete tűnt el.

Fotó: Police.hu

Kaszás Nikolett a látó szerint Pilisszentlászlón lehet

Spiri Heni elképesztő körülményekről beszélt az eltűnt lánnyal kapcsolatban.

Hétfőn egy nagyon erős kép jelent meg előttem. Ezen az erős képen láttam Nikit egy dohos, vizes helyen, ahol régi téglák és talán szikladarabok is vannak. A dohos, vizes helyben teljesen biztos vagyok. Egy kétségbeesett arcot láttam, aki ki szeretne onnan jönni. Elsőre úgy éreztem, ez lehet egy verem, egy pince, akár borospince is, de ma már úgy érzem, lehet, hogy egy régi köves kút, mert régen kövekkel rakták ki a kutakat – mondta Spiri Heni.

A médium úgy érzi, ez a hely Pilisszentlászlón van, közel a túra helyszínéhez. Egy férfit is érzékel a történetben, aki a lány nevében üzenhetett.

A lélek mintha ki-be járna a testéből, és végül kritikus állapotban, de még időben rátaláltak, így sikerült megmenteni az életét – folytatta Spiri Heni. – Most is azt érzem, hogy nagyon fontos lenne mielőbb megtalálni, hogy a családja végre választ kapjon és megnyugodhasson – és a lelke is békére lelhessen.

A személyleírás szerint Kaszás Nikolett 160 centiméter magas, vékony testalkatú, sötétbarna haja és barna szeme van. A keresésről az Origo is írt.