Súlyos betegség jelent meg Magyarországon, azonnali zárlatot rendeltek el

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) megerősítette: Magyarországon ismét felütötte fejét a kéknyelvbetegség. A vírus jelenlétét két, Somogy vármegyében található, egy járványügyi egységet alkotó szarvasmarha-állományból vett mintákban mutatták ki – írja a Világgazdaság.

Megjelent Magyarországon a kéknyelvbetegség, azonnali zárlatot rendeltek el

Az érintett telepen az állategészségügyi hatóság azonnali megfigyelési zárlatot rendelt el. A hatóság kiemelte: a védekezéshez szükséges vakcina rendelkezésre áll, így a helyzet kézben tartható.

A kéknyelvbetegség nem jelent élelmiszer-biztonsági kockázatot. A vírus állatról emberre nem terjed, így sem a fertőzött állatok, sem az azokból előállított élelmiszerek nem veszélyesek az emberekre.

A kéknyelvbetegség elsősorban a szarvasmarhák, juhok és kecskék számára jelent veszélyt, és súlyos gazdasági károkat okozhat az állattartóknak. Az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) is megerősítette a hírt, hozzátéve: a magyar hatóságok gyorsan reagáltak, és minden szükséges intézkedést megtesznek a terjedés megakadályozására.

A kéknyelvbetegség ellen létezik hatékony vakcina. A megfelelő intézkedésekkel a helyzet kezelhető, és nem fenyegeti Magyarország kéknyelv-mentes minősítését.

Milyen tünetekkel jár a kéknyelvbetegség?

A húshasznú szarvasmarháknál általános vírusos tünetek jelentek meg, például bágyadtság, magas láz és orrfolyás. A klinikai jelek mellett a laboratóriumi vizsgálatok is igazolták a kéknyelvbetegség jelenlétét, ezért az eset hivatalosan kitörésnek minősül.