Lengyel dróntámadás: egyesek szerint ez lehet Putyin következő célpontja

Súlyos betegség jelent meg Magyarországon, azonnali zárlatot rendeltek el

Hivatalosan is megjelent Magyarországon a kéknyelvbetegség. A vírus nem terjed emberre, a szarvasmarha-, juh- és kecsketartóknak komoly gazdasági károkat okozhat, ezért kiemelten fontos a gyors védekezés, a kéknyelvbetegség miatt zárlatot rendeltek el.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) megerősítette: Magyarországon ismét felütötte fejét a kéknyelvbetegség. A vírus jelenlétét két, Somogy vármegyében található, egy járványügyi egységet alkotó szarvasmarha-állományból vett mintákban mutatták ki – írja a Világgazdaság

Az érintett telepen az állategészségügyi hatóság azonnali megfigyelési zárlatot rendelt el. A hatóság kiemelte: a védekezéshez szükséges vakcina rendelkezésre áll, így a helyzet kézben tartható. 

A kéknyelvbetegség nem jelent élelmiszer-biztonsági kockázatot. A vírus állatról emberre nem terjed, így sem a fertőzött állatok, sem az azokból előállított élelmiszerek nem veszélyesek az emberekre. 

A kéknyelvbetegség elsősorban a szarvasmarhák, juhok és kecskék számára jelent veszélyt, és súlyos gazdasági károkat okozhat az állattartóknak. Az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) is megerősítette a hírt, hozzátéve: a magyar hatóságok gyorsan reagáltak, és minden szükséges intézkedést megtesznek a terjedés megakadályozására. 

A kéknyelvbetegség ellen létezik hatékony vakcina. A megfelelő intézkedésekkel a helyzet kezelhető, és nem fenyegeti Magyarország kéknyelv-mentes minősítését. 

Milyen tünetekkel jár a kéknyelvbetegség? 

A húshasznú szarvasmarháknál általános vírusos tünetek jelentek meg, például bágyadtság, magas láz és orrfolyás. A klinikai jelek mellett a laboratóriumi vizsgálatok is igazolták a kéknyelvbetegség jelenlétét, ezért az eset hivatalosan kitörésnek minősül. 

 

