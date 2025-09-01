„Kimászott a csirkeláb a húslevesből" – így gyalázzák Kelemen Annát a követői

Kelemen Anna ismét a középpontba került egy rosszul sikerült kép miatt, amely megosztotta a rajongókat és a hozzáértő kritikusokat. A híresség formája körüli vita komoly hullámokat kavart a közösségi felületeken.

Kelemen Anna jógázik Forrás:kelemenannaofficial

Kelemen Annát támadják

Kelemen Anna legújabb képe és videója elszabadították az indulatokat! A bulvárkirálynő rendszeresen osztja meg képeit a közösségi oldalain. A modell Instagramjára és Facebookjára feltöltött anyagok most az eddigieknél is hevesebb vitát váltottak ki.

Az új kép és videó rövid idő alatt kikerült egy reddit csoportba is, ahol a híresség rajongói és erős kritikusai egyaránt kommentálták.

A vélemények azonban erősen megoszlanak: míg páran csodálják Annácska formáját, a kommentelők többsége kíméletlenül támadja Kelemen Anna új képét.

Sokan méltatlankodtak, hogy a képen Kelemen Anna borzalmasan rossz állapotban látszik. A sztár külseje miatt rengeteg ízléstelen megjegyzést kapott, amelyek között akadtak különösen durva, gyalázkodó hozzászólások is. A híresség körül ismét fellángolt a vita, hogy valóban elképesztő formában van-e, vagy inkább aggasztó képet fest a legfrissebb megjelenése.

Egy anonimitását megtartani kívánó személy például ezt írja:

Kimászott a csirkeláb a húslevesből.

De több más komment is érkezett:

Ez az Ördögűző új részének a forgatása

– kérdezte egy filmrajongó, aki vélhetően nagyon várja az új horrorklasszikust.

Mások azt gondolták, hogy ez nem is Anna, hanem egy AI-generált kép.

Ez a nő teljesen beteg. A külsejét inkább már nem is kommentálom

– kommentálta egy kommentelő.

Borzasztóan szánalmas… egy emberi roncs lett mindenféle értelemben

– hangzik a legdurvább komment.

Bár sok durva komment érkezett, Kelemen Anna életútjából következően vélhetően hozzászokott az ennél sokkal durvább szavakhoz, megjegyzésekhez is. Remélhetőleg nem veszik el teljesen a média sötét világában, és újra kivirul, mint egykoron...