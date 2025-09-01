„Kimászott a csirkeláb a húslevesből" – így gyalázzák Kelemen Annát a követői

Kelemen Anna ismét a középpontba került egy rosszul sikerült kép miatt, amely megosztotta a rajongókat és a hozzáértő kritikusokat. A híresség formája körüli vita komoly hullámokat kavart a közösségi felületeken.
Kelemen Anna legújabb képe és videója elszabadították az indulatokat! A bulvárkirálynő rendszeresen osztja meg képeit a közösségi oldalain. A modell Instagramjára és Facebookjára feltöltött anyagok most az eddigieknél is hevesebb vitát váltottak ki.
Az új kép és videó rövid idő alatt kikerült egy reddit csoportba is, ahol a híresség rajongói és erős kritikusai egyaránt kommentálták.
A vélemények azonban erősen megoszlanak: míg páran csodálják Annácska formáját, a kommentelők többsége kíméletlenül támadja Kelemen Anna új képét.
Sokan méltatlankodtak, hogy a képen Kelemen Anna borzalmasan rossz állapotban látszik. A sztár külseje miatt rengeteg ízléstelen megjegyzést kapott, amelyek között akadtak különösen durva, gyalázkodó hozzászólások is. A híresség körül ismét fellángolt a vita, hogy valóban elképesztő formában van-e, vagy inkább aggasztó képet fest a legfrissebb megjelenése.
Egy anonimitását megtartani kívánó személy például ezt írja:
Kimászott a csirkeláb a húslevesből.
De több más komment is érkezett:
Ez az Ördögűző új részének a forgatása
– kérdezte egy filmrajongó, aki vélhetően nagyon várja az új horrorklasszikust.
Mások azt gondolták, hogy ez nem is Anna, hanem egy AI-generált kép.
Ez a nő teljesen beteg. A külsejét inkább már nem is kommentálom
– kommentálta egy kommentelő.
Borzasztóan szánalmas… egy emberi roncs lett mindenféle értelemben
– hangzik a legdurvább komment.
Bár sok durva komment érkezett, Kelemen Anna életútjából következően vélhetően hozzászokott az ennél sokkal durvább szavakhoz, megjegyzésekhez is. Remélhetőleg nem veszik el teljesen a média sötét világában, és újra kivirul, mint egykoron...