Így zajlik a Keleti pályaudvar felújítása – fotókon a folyamat

A Keleti pályaudvar felújítása 2025 augusztus 25. és szeptember 20. között zajlik, ez idő alatt az állomást teljesen lezárták. A munkálatok az elmúlt évtized legátfogóbb rekonstrukcióját jelentik: több mint kétezer talpfát cserélnek, három kilométeren ágyazatrostálást végeznek, 14 kilométernyi vágányt és közel 16 kilométer felsővezetéket újítanak fel. Emellett 30 kitérőt modernizálnak, valamint 7000 tonna zúzottkövet használnak fel a stabilitás növelése érdekében. A MÁV kiemelte, hogy a felújítás célja az utasbiztonság növelése, a menetrendszerűség javítása és a vonatok sebességének emelése.

A Keleti pályaudvar felújítása miatt szeptember 20-ig lesz lezárva

Fotó: Vémi Zoltán / Vémi Zoltán

Közlekedési könnyítések a Keleti pályaudvar felújítása idején

Az utasok számára részletes tájékoztatás érhető el a MÁV honlapján, ahol interaktív térképek és ideiglenes menetrendek segítik a tervezést. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szintén könnyítéseket vezetett be: sűrűbben közlekednek bizonyos járatok, valamint elindult a 37E jelzésű expresszvillamos, amely gyorsabb kapcsolatot teremt a belváros és a külső városrészek között. A vasúti jegyeket több BKK-járaton is elfogadják, így próbálják enyhíteni az átmeneti lezárás okozta nehézségeket.

Munkafolyamatok szervezése, technikai részletek

A felújítás során minden tevékenység pontos, órára lebontott ütemterv alapján zajlik, hogy a különféle szakágak (vágány, felsővezeték, ágyazat) egymástól zavartalanul dolgozhassanak.

A pályaudvar „láthatatlan részein" (pl. tárolók, mosó- és fenntartóterületek) is intenzív felújítás zajlik, nem csupán a peronokon.

A munkálatokban naponta 200–400 szakember vesz részt

