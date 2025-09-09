Így zajlik a Keleti pályaudvar felújítása – fotókon a folyamat

A Keleti pályaudvar felújítása 2025 augusztus 25. és szeptember 20. között zajlik, ez idő alatt az állomást teljesen lezárták. A munkálatok az elmúlt évtized legátfogóbb rekonstrukcióját jelentik: több mint kétezer talpfát cserélnek, három kilométeren ágyazatrostálást végeznek, 14 kilométernyi vágányt és közel 16 kilométer felsővezetéket újítanak fel. Emellett 30 kitérőt modernizálnak, valamint 7000 tonna zúzottkövet használnak fel a stabilitás növelése érdekében. A MÁV kiemelte, hogy a felújítás célja az utasbiztonság növelése, a menetrendszerűség javítása és a vonatok sebességének emelése.
Az utasok számára részletes tájékoztatás érhető el a MÁV honlapján, ahol interaktív térképek és ideiglenes menetrendek segítik a tervezést. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szintén könnyítéseket vezetett be: sűrűbben közlekednek bizonyos járatok, valamint elindult a 37E jelzésű expresszvillamos, amely gyorsabb kapcsolatot teremt a belváros és a külső városrészek között. A vasúti jegyeket több BKK-járaton is elfogadják, így próbálják enyhíteni az átmeneti lezárás okozta nehézségeket.
Munkafolyamatok szervezése, technikai részletek
Korábban is beszámoltunk a felújításról, ahol még egy videót is megnézhet, hogyan zajlanak pontosan a munkálatok.