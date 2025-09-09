Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Pénz, még több pénz Ukrajnának – elszabadult a háborúpárti politikus Brüsszelben

Keleti pályaudvar

Így zajlik a Keleti pályaudvar felújítása – fotókon a folyamat

15 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Budapest egyik legforgalmasabb vasúti központja hetekre teljesen bezárt a nagyívű munkálatok miatt. A Keleti pályaudvar felújításának célja a vasúti infrastruktúra korszerűsítése, a biztonság növelése és a menetrendszerűség javítása.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Keleti pályaudvarmunkálatokBudapestMÁV

A Keleti pályaudvar felújítása 2025 augusztus 25. és szeptember 20. között zajlik, ez idő alatt az állomást teljesen lezárták. A munkálatok az elmúlt évtized legátfogóbb rekonstrukcióját jelentik: több mint kétezer talpfát cserélnek, három kilométeren ágyazatrostálást végeznek, 14 kilométernyi vágányt és közel 16 kilométer felsővezetéket újítanak fel. Emellett 30 kitérőt modernizálnak, valamint 7000 tonna zúzottkövet használnak fel a stabilitás növelése érdekében. A MÁV kiemelte, hogy a felújítás célja az utasbiztonság növelése, a menetrendszerűség javítása és a vonatok sebességének emelése.

Keleti pályaudvar felújítása, Keleti pályaudvar, felújítás, pályaudvar, közlekedés, vonat, Keletipályaudvar, Keletipályaudvarfelújítás, 2025.09.09.,
A Keleti pályaudvar felújítása miatt szeptember 20-ig lesz lezárva
Fotó: Vémi Zoltán / Vémi Zoltán

Közlekedési könnyítések a Keleti pályaudvar felújítása idején

Az utasok számára részletes tájékoztatás érhető el a MÁV honlapján, ahol interaktív térképek és ideiglenes menetrendek segítik a tervezést. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szintén könnyítéseket vezetett be: sűrűbben közlekednek bizonyos járatok, valamint elindult a 37E jelzésű expresszvillamos, amely gyorsabb kapcsolatot teremt a belváros és a külső városrészek között. A vasúti jegyeket több BKK-járaton is elfogadják, így próbálják enyhíteni az átmeneti lezárás okozta nehézségeket.

Munkafolyamatok szervezése, technikai részletek

  • A felújítás során minden tevékenység pontos, órára lebontott ütemterv alapján zajlik, hogy a különféle szakágak (vágány, felsővezeték, ágyazat) egymástól zavartalanul dolgozhassanak.
  • A pályaudvar „láthatatlan részein" (pl. tárolók, mosó- és fenntartóterületek) is intenzív felújítás zajlik, nem csupán a peronokon.
  • A munkálatokban naponta 200–400 szakember vesz részt

Korábban is beszámoltunk a felújításról, ahol még egy videót is megnézhet, hogyan zajlanak pontosan a munkálatok.

Keleti pályaudvar felújítása, Keleti pályaudvar, felújítás, pályaudvar, közlekedés, vonat, Keletipályaudvar, Keletipályaudvarfelújítás, 2025.09.09.,
Keleti pályaudvar felújítása, Keleti pályaudvar, felújítás, pályaudvar, közlekedés, vonat, Keletipályaudvar, Keletipályaudvarfelújítás, 2025.09.09.,
Keleti pályaudvar felújítása, Keleti pályaudvar, felújítás, pályaudvar, közlekedés, vonat, Keletipályaudvar, Keletipályaudvarfelújítás, 2025.09.09.,
Keleti pályaudvar felújítása, Keleti pályaudvar, felújítás, pályaudvar, közlekedés, vonat, Keletipályaudvar, Keletipályaudvarfelújítás, 2025.09.09.,
Keleti pályaudvar felújítása, Keleti pályaudvar, felújítás, pályaudvar, közlekedés, vonat, Keletipályaudvar, Keletipályaudvarfelújítás, 2025.09.09.,
Keleti pályaudvar felújítása, Keleti pályaudvar, felújítás, pályaudvar, közlekedés, vonat, Keletipályaudvar, Keletipályaudvarfelújítás, 2025.09.09.,
Keleti pályaudvar felújítása, Keleti pályaudvar, felújítás, pályaudvar, közlekedés, vonat, Keletipályaudvar, Keletipályaudvarfelújítás, 2025.09.09.,
Keleti pályaudvar felújítása, Keleti pályaudvar, felújítás, pályaudvar, közlekedés, vonat, Keletipályaudvar, Keletipályaudvarfelújítás, 2025.09.09.,
Keleti pályaudvar felújítása, Keleti pályaudvar, felújítás, pályaudvar, közlekedés, vonat, Keletipályaudvar, Keletipályaudvarfelújítás, 2025.09.09.,
Keleti pályaudvar felújítása, Keleti pályaudvar, felújítás, pályaudvar, közlekedés, vonat, Keletipályaudvar, Keletipályaudvarfelújítás, 2025.09.09.,
Keleti pályaudvar felújítása, Keleti pályaudvar, felújítás, pályaudvar, közlekedés, vonat, Keletipályaudvar, Keletipályaudvarfelújítás, 2025.09.09.,
Keleti pályaudvar felújítása, Keleti pályaudvar, felújítás, pályaudvar, közlekedés, vonat, Keletipályaudvar, Keletipályaudvarfelújítás, 2025.09.09.,
Keleti pályaudvar felújítása, Keleti pályaudvar, felújítás, pályaudvar, közlekedés, vonat, Keletipályaudvar, Keletipályaudvarfelújítás, 2025.09.09.,
Keleti pályaudvar felújítása, Keleti pályaudvar, felújítás, pályaudvar, közlekedés, vonat, Keletipályaudvar, Keletipályaudvarfelújítás, 2025.09.09.,
Keleti pályaudvar felújítása, Keleti pályaudvar, felújítás, pályaudvar, közlekedés, vonat, Keletipályaudvar, Keletipályaudvarfelújítás, 2025.09.09.,
Keleti pályaudvar felújítása, Keleti pályaudvar, felújítás, pályaudvar, közlekedés, vonat, Keletipályaudvar, Keletipályaudvarfelújítás, 2025.09.09.,
Keleti pályaudvar felújítása, Keleti pályaudvar, felújítás, pályaudvar, közlekedés, vonat, Keletipályaudvar, Keletipályaudvarfelújítás, 2025.09.09.,
Keleti pályaudvar felújítása, Keleti pályaudvar, felújítás, pályaudvar, közlekedés, vonat, Keletipályaudvar, Keletipályaudvarfelújítás, 2025.09.09.,
Keleti pályaudvar felújítása, Keleti pályaudvar, felújítás, pályaudvar, közlekedés, vonat, Keletipályaudvar, Keletipályaudvarfelújítás, 2025.09.09.,
Keleti pályaudvar felújítása, Keleti pályaudvar, felújítás, pályaudvar, közlekedés, vonat, Keletipályaudvar, Keletipályaudvarfelújítás, 2025.09.09.,
Keleti pályaudvar felújítása, Keleti pályaudvar, felújítás, pályaudvar, közlekedés, vonat, Keletipályaudvar, Keletipályaudvarfelújítás, 2025.09.09.,
Keleti pályaudvar felújítása, Keleti pályaudvar, felújítás, pályaudvar, közlekedés, vonat, Keletipályaudvar, Keletipályaudvarfelújítás, 2025.09.09.,
Keleti pályaudvar felújítása, Keleti pályaudvar, felújítás, pályaudvar, közlekedés, vonat, Keletipályaudvar, Keletipályaudvarfelújítás, 2025.09.09.,
Keleti pályaudvar felújítása, Keleti pályaudvar, felújítás, pályaudvar, közlekedés, vonat, Keletipályaudvar, Keletipályaudvarfelújítás, 2025.09.09.,
Keleti pályaudvar felújítása, Keleti pályaudvar, felújítás, pályaudvar, közlekedés, vonat, Keletipályaudvar, Keletipályaudvarfelújítás, 2025.09.09.,
Keleti pályaudvar felújítása, Keleti pályaudvar, felújítás, pályaudvar, közlekedés, vonat, Keletipályaudvar, Keletipályaudvarfelújítás, 2025.09.09.,
Keleti pályaudvar felújítása, Keleti pályaudvar, felújítás, pályaudvar, közlekedés, vonat, Keletipályaudvar, Keletipályaudvarfelújítás, 2025.09.09.,
Keleti pályaudvar felújítása, Keleti pályaudvar, felújítás, pályaudvar, közlekedés, vonat, Keletipályaudvar, Keletipályaudvarfelújítás, 2025.09.09.,
Galéria: A Keleti pályaudvar felújítása
1/28
A Keleti pályaudvar szeptember 20-ig lesz lezárva

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!