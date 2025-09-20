Kerítés, szomszéd, pereskedés: így maradhat béke a kertben?

A kerítés elsődleges szerepe az ingatlan elhatárolása, ám a gyakorlatban gyakran bonyolultabb a helyzet. Bár a jog nem minden esetben írja elő, hogy egy ingatlant kötelező lenne bekeríteni, Magyarországon bevett szokás, hogy a telkeket kerítéssel választják el. A probléma ott kezdődik, amikor nem világos, pontosan hova kerülhet a telekhatárra a kerítés – ez ugyanis komoly szomszédi viták forrása lehet.

Kerítés építése: így kerülheti el a szomszéddal való háborút

Fotó: Unsplash

Kerítés és jog: kinek a felelőssége?

Az önkormányzati rendeletek alapján a közterület felőli kerítésnek mindig a saját telken kell állnia. A kivitelezés azonban gyakran nem ilyen egyszerű, főleg, ha az ingatlan olyan közel van a telekhatárhoz, hogy bizonyos munkálatokhoz a szomszéd területét is igénybe kell venni. Ilyenkor a Polgári Törvénykönyv szabályozása alapján – kártalanítás ellenében – lehetőség van a szomszéd földjének használatára.

Nem mindegyik szomszéd szokta ezt megengedni, ezért sokszor birtokvédelmi eljárásra van szükség, hogy a hivatal kötelezze a másik felet a tűrésre

– magyarázta Dr. Friedszám Róbert ügyvéd.

Gyakori konfliktusforrások a kerítés mellett

Nemcsak a kerítés építése okozhat vitákat: gondot jelenthetnek a telekhatáron átlógó fák, a zajos légkondicionálók, a korai fűnyírás vagy a hangos zenehallgatás is. Ezek mind a szomszédjogok körébe tartoznak, és a békés együttélés szabályait sérthetik.

Van békés megoldás?

A szakértők szerint a legjobb, ha először megpróbáljuk megbeszélni a szomszéddal a problémát, mielőtt hatósághoz fordulnánk.

Egy jogi eljárás sokszor csak tovább mérgezi a kapcsolatot, míg a közös megegyezés békés és gyors megoldást hozhat

– tanácsolja Dr. Friedszám.

A kerítés kérdése tehát túlmutat egy egyszerű építkezési feladaton: jogi, társadalmi és emberi tényezők bonyolult összessége. Ha kerítést építünk vagy felújítunk, mindig érdemes előre tájékozódni az önkormányzatnál, hogy elkerüljük a későbbi vitákat.