Hatalmas kerti baki – ezt a növényt ne vágd vissza ősszel!

Sokan automatikusan megmetszik az évelőket az ősz beköszöntével, pedig van, amit ilyenkor jobb békén hagyni. Egy kis türelem nemcsak szebb kertet, hanem kellemesebb élőhelyet is biztosít.
Ahogy beköszönt a hideg, sok kertész ollót ragad. Ám a későn virágzó évelőket – mint a purpurszínű kasvirág, őszirózsa vagy napraforgó – nem érdemes visszavágni ősszel.

kert
Nem minden növényt kell a kertben megmetszeni az ősz beköszöntével
Fotó: IGOR STEVANOVIC / SCIENCE PHOTO / IST

Ezek a növények nemcsak szépek maradnak a fagyban, hanem fontos menedéket nyújtanak rovaroknak, és táplálékot a madaraknak. 

A díszes magházakban rovarok telelhetnek át, a száraz szárak pedig védekezésül szolgálnak a hideg ellen. Sőt, a dérrel vagy hóval borított növényi részek látványos díszei lehetnek a téli kertnek – írja a Focus.

Tavasszal vágjuk le a kerti növényeket

A szakértők egyre inkább azt javasolják, hogy az évelők visszavágását halasszuk tavaszra. Ezzel nemcsak az ökológiai egyensúlyt támogatjuk, hanem a növényeknek is esélyt adunk arra, hogy természetes módon erősödjenek meg a következő szezonra. Tavasszal, amikor már elmúltak a fagyok, sokkal célszerűbb eltávolítani az elhalt részeket, és előkészíteni a terepet az új hajtásoknak.

A tudatos kerttervezés – tavaszi és őszi virágzók váltakozása – nemcsak látványos, hanem a beporzóknak is folyamatos táplálékot biztosít. Így lesz kertünk nemcsak szép, hanem élő is – egész évben.

 

Az Origo a közelmúltban arról írt, hogyan védjük meg a kerti növényeket poloska, tetű és gomba ellen.

 

