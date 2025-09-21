Hatalmas kerti baki – ezt a növényt ne vágd vissza ősszel!

Ahogy beköszönt a hideg, sok kertész ollót ragad. Ám a későn virágzó évelőket – mint a purpurszínű kasvirág, őszirózsa vagy napraforgó – nem érdemes visszavágni ősszel.

Nem minden növényt kell a kertben megmetszeni az ősz beköszöntével

Fotó: IGOR STEVANOVIC / SCIENCE PHOTO / IST

Ezek a növények nemcsak szépek maradnak a fagyban, hanem fontos menedéket nyújtanak rovaroknak, és táplálékot a madaraknak.

A díszes magházakban rovarok telelhetnek át, a száraz szárak pedig védekezésül szolgálnak a hideg ellen. Sőt, a dérrel vagy hóval borított növényi részek látványos díszei lehetnek a téli kertnek – írja a Focus.

Tavasszal vágjuk le a kerti növényeket

A szakértők egyre inkább azt javasolják, hogy az évelők visszavágását halasszuk tavaszra. Ezzel nemcsak az ökológiai egyensúlyt támogatjuk, hanem a növényeknek is esélyt adunk arra, hogy természetes módon erősödjenek meg a következő szezonra. Tavasszal, amikor már elmúltak a fagyok, sokkal célszerűbb eltávolítani az elhalt részeket, és előkészíteni a terepet az új hajtásoknak.

A tudatos kerttervezés – tavaszi és őszi virágzók váltakozása – nemcsak látványos, hanem a beporzóknak is folyamatos táplálékot biztosít. Így lesz kertünk nemcsak szép, hanem élő is – egész évben.

