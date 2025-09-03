Hírlevél

Megszületett a döntés: hamarosan elindul a fonyódi kikötő teljes körű felújítása. A képviselő-testület jóváhagyta az önkormányzat és a Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) közötti megállapodást, így a munkálatok hamarosan kézzelfogható formát öltenek.
A fonyódi képviselő-testület rendkívüli ülésén határozott arról, hogy a város területbérleti szerződést köt a BAHART-tal. Ennek köszönhetően elindulhat a kikötő átfogó fejlesztése, amely újabb fontos lépés Fonyód infrastrukturális és turisztikai megújulásában. A tervek szerint a móló burkolata is teljesen megújul, a kiszolgálóterek korszerűsödnek, valamint a környezet rendezésével és új fák telepítésével is növelik a város vízpartjának vonzerejét.

kikötő
Fonyód: Hamarosan indul a kikötő fejlesztése
Fotó: MICHAL FLUDRA / NurPhoto

Új pompájában várja majd a látogatókat a kikötő

A munkálatok előkészítése már megkezdődött, ám ezek jelenleg csak a terület bizonyos részeit érintik, így a fonyódiak és a turisták továbbra is zavartalanul használhatják a mólót. A felújítás célja, hogy a kikötő a Balaton egyik legvonzóbb vízparti helyszínévé váljon, amely nemcsak a hajósokat, hanem a pihenni vágyó családokat és kirándulókat is vonzza.

Az önkormányzat által bérbe adott városi területek nemcsak a beruházás megvalósítását teszik lehetővé, hanem pluszbevételt is hoznak a település költségvetésének. A projekt így egyszerre szolgálja a helyiek érdekeit és erősíti Fonyód turisztikai pozícióját a Balaton-parton.

 

