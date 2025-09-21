Hírlevél

Rendkívüli

Ebből baj lesz: megérkezett a tálibok válasza Trump dörgedelmes üzenetére

rendőrség

Több holttestet találtak Győr-Moson-Sopron vármegyében

50 perce
Olvasási idő: 3 perc
Több holttest került elő az elmúlt harminc évben Győr-Moson-Sopron vármegyében, melyeket a hatóságok mind a mai napig nem tudtak azonosítani. A kisalföldi áldozatok kiléte és háttere továbbra is ismeretlen, miközben az esetek száma aggodalomra ad okot.
rendőrségHolttestekholttestKisalföldDöglött akták

Mintha csak a Döglött akták című amerikai sorozat elevenedne meg a Kisalföldön, Győr és környékén legalább nyolc olyan holttestet találtak az elmúlt évtizedekben, amelyek személyazonosságát nem sikerült megállapítani.

rendőrség, hatóság, nyomozás, bűnügy bűntény, illusztráció, Kisalföld
Döglött akták a Kisalföldön, a rendőrség tanácstalan
Fotó: Csudai Sándor -  Origo

Az első eset 1994-ben történt, amikor egy közepes testalkatú férfi került elő súlyos sérüléssel. 

Később, többek között 1995-ben és 2003-ban is találtak azonosítatlan holttesteket különböző helyszíneken, így Gönyűn és a Mosoni-Dunánál – írja a Kisalföld.

Egyre több a megoldatlan eset a Kisalföldön

Az áldozatok legtöbbször nem szerepelnek a rendőrségi hivatalos nyilvántartásokban, ezért a hatóságoknak nehéz dolguk van az azonosítás során. Az évek múlásával az adatok elavulnak, és egyre kevesebb esély marad arra, hogy hozzátartozóik megtalálják őket. A helyzet rámutat arra, hogy fontos lenne fejleszteni az adatkezelést és az azonosítási módszereket a hasonló tragédiák megoldása érdekében.

 

Az Origo a napokban arról írt, hogy hét holttestet találtak Dunaújvárosban.

 

