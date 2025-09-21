Több holttestet találtak Győr-Moson-Sopron vármegyében

Mintha csak a Döglött akták című amerikai sorozat elevenedne meg a Kisalföldön, Győr és környékén legalább nyolc olyan holttestet találtak az elmúlt évtizedekben, amelyek személyazonosságát nem sikerült megállapítani.

Döglött akták a Kisalföldön, a rendőrség tanácstalan

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Az első eset 1994-ben történt, amikor egy közepes testalkatú férfi került elő súlyos sérüléssel.

Később, többek között 1995-ben és 2003-ban is találtak azonosítatlan holttesteket különböző helyszíneken, így Gönyűn és a Mosoni-Dunánál – írja a Kisalföld.

Egyre több a megoldatlan eset a Kisalföldön

Az áldozatok legtöbbször nem szerepelnek a rendőrségi hivatalos nyilvántartásokban, ezért a hatóságoknak nehéz dolguk van az azonosítás során. Az évek múlásával az adatok elavulnak, és egyre kevesebb esély marad arra, hogy hozzátartozóik megtalálják őket. A helyzet rámutat arra, hogy fontos lenne fejleszteni az adatkezelést és az azonosítási módszereket a hasonló tragédiák megoldása érdekében.

