Ezek a fontos öröklési szabályok, komoly gondot okozhatnak

A filmekben gyakran látjuk a dühös családfőt, aki kizárja gyermekét a vagyonából. Magyarországon azonban az öröklés szabályai sokkal kötöttebbek. A kizárás a végrendeletből és a teljes kitagadás az örökségből jogilag eltérő fogalmak.

A kitagadás az örökségből csak szigorú jogi okok alapján lehetséges (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Kitagadás az örökségből: mikor érvényes?

A kizárás a végrendeletből azt jelenti, hogy az örökhagyó más személyt jelöl örökösként, de az érintett családtag ilyenkor is jogosult a kötelesrészre. Ez általában a törvényes örökrész felét jelenti. A kitagadás az örökségből ennél sokkal súlyosabb: az örökhagyó ekkor a kötelesrészből is kizárja az örököst.

Ez azonban csak akkor lehetséges, ha a törvényben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

Ilyen indok lehet, ha az örökös az örökhagyó életére tör, ellene bűncselekményt követ el, akadályozza végakaratának kinyilvánítását, súlyosan megsérti a tartási kötelezettséget, erkölcstelen életmódot folytat vagy házastársként hűtlen.

Fontos, hogy a kitagadást mindig pontosan meg kell indokolni, különben a végrendelet kitagadásra vonatkozó része érvénytelen lesz.

Végrendelet készítése biztonságosan

A végrendelet készítése nem feltétlenül bonyolult: lehet saját kezűleg kézzel írt formában is, amelyhez tanúk sem szükségesek. Fontos azonban, hogy a dokumentum pontosan tartalmazza az örökös adatait, a lapok számozva legyenek, és minden oldalt aláírjanak. Biztosabb megoldást jelent ügyvéd vagy közjegyző előtt végrendeletet készíteni, mert ez segít elkerülni a későbbi vitákat.

Az öröklés szabályai Magyarországon világosan kijelölik a kereteket: a tudatos végrendelkezés a szeretteinkről való gondoskodás egyik legfontosabb eszköze, amely nyugalmat biztosíthat a család számára – írja a Délmagyar.hu.