Trianon után Klebelsberg Kuno emelte fel a nemzetet

Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter születésének 150. évfordulója alkalmából kulturális évad kezdődött. Az emlékév programsorozatát Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Polgári Művelődésért Alapítvány elnöke nyitotta meg hétfőn Budapesten, a Klebelsberg Kastélyban.

Ünnepi programokkal tisztelegnek Klebelsberg Kuno életműve előtt

Fotó: CC4

Klebelsberg Kuno a trianoni trauma után is felemelte Magyarországot

A trianoni trauma után, amikor egyesek Magyarországot szándékosan kicsivé akarták tenni, Klebelsberg Kuno megemelte, felemelte, naggyá tette, ezt adta nekünk örökül és mi sem tehetünk másként, minthogy nemzetünket tovább emeljük - hangsúlyozta köszöntőjében Hankó Balázs.

Semjén Zsolt kiemelte: Klebelsberg Kuno személyének és életművének megértése Trianon prizmáján keresztül lehetséges. Az ő zsenialitása abban volt, hogy szembenézett azzal a ténnyel, hogy bár az erőforrásaink korlátozottak, attól még a magyar szellem nem lehet korlátozott - hangsúlyozta.

A Klebelsberg 150 kulturális évad célja bemutatni az egykori oktatási és vallásügyi miniszter gazdag életművét, annak máig tartó hatását a kultúra, a műveltség, az oktatás, valamint a nemzeti összetartozás területén - hangzott el az eseményen. A programok között színházi bemutató, kiállítás és konferencia is szerepel. Az emlékév keretében művészeti pályázatot is hirdetnek, valamint animációs film és kiadvány is készül.



