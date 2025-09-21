Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brutális üzenetet küldött Donald Trump

Opitz Barbi

Opitz Barbi sokkolta Velencét

23 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Opitz Barbi és Nótár Mary együtt pörgették fel Velencét. A szombati Szerencse Koncerten az Apostol zárta a fergeteges bulit.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Opitz BarbiApostolSzerencse KoncertekNótár MaryHatoslottókoncert

Szerencse Koncertek sorozatának legújabb állomása igazi zenei csemegét kínált a velencei közönségnek.

Opitz Barbi koncert
Opitz Barbi elvarázsolta a velencei koncert közönségét
Fotó: Szabó Zsolt

A Hatoslottó támogatásával rendezett ingyenes rendezvényen a színpadon olyan nevek tündököltek, mint Nótár Mary, Opitz Barbi, Fásy Ádám, a Digitál Zenekar és az Apostol együttes. 

A rendezvény a velencei Északi Strandon zajlott, ahol már a kapunyitás előtt elkezdtek gyülekezni az érdeklődők – írja a Feol. Nótár Mary energikus fellépése után Opitz Barbi következett, aki fergeteges show-val kápráztatta el a közönséget. A Digitál Zenekar és Fásy Ádám közreműködésével a hangulat tovább fokozódott. Az est zárásaként az Apostol együttes örökzöld slágereivel, mint a „Nincs szerencsém a szerelemben” és az „Eladó-kiadó most a szívem”, táncra perdítette a közönséget.

Ingyenes koncertek országszerte

A Szerencse Koncertek rendezvény célja, hogy ingyenes zenei élményt nyújtson a közönségnek, és hozzájáruljon a közösségi élmények gazdagításához. Aki kilátogatott a velencei koncertekre, az életre szóló élményt kapott. A rendezvénysorozat továbbra is várja a látogatókat országszerte, számos városban és településen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!