Opitz Barbi sokkolta Velencét

Szerencse Koncertek sorozatának legújabb állomása igazi zenei csemegét kínált a velencei közönségnek.

Opitz Barbi elvarázsolta a velencei koncert közönségét

Fotó: Szabó Zsolt

A Hatoslottó támogatásával rendezett ingyenes rendezvényen a színpadon olyan nevek tündököltek, mint Nótár Mary, Opitz Barbi, Fásy Ádám, a Digitál Zenekar és az Apostol együttes.

A rendezvény a velencei Északi Strandon zajlott, ahol már a kapunyitás előtt elkezdtek gyülekezni az érdeklődők – írja a Feol. Nótár Mary energikus fellépése után Opitz Barbi következett, aki fergeteges show-val kápráztatta el a közönséget. A Digitál Zenekar és Fásy Ádám közreműködésével a hangulat tovább fokozódott. Az est zárásaként az Apostol együttes örökzöld slágereivel, mint a „Nincs szerencsém a szerelemben” és az „Eladó-kiadó most a szívem”, táncra perdítette a közönséget.

Ingyenes koncertek országszerte

A Szerencse Koncertek rendezvény célja, hogy ingyenes zenei élményt nyújtson a közönségnek, és hozzájáruljon a közösségi élmények gazdagításához. Aki kilátogatott a velencei koncertekre, az életre szóló élményt kapott. A rendezvénysorozat továbbra is várja a látogatókat országszerte, számos városban és településen.