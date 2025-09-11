Óriási a felháborodás, kiakadtak a rajongók Korda Györgyre és Balázs Klárira

Korda György és Balázs Klári évtizedek óta az ország egyik legismertebb és legszerethetőbb házaspárja. Slágereiket, köztük a Reptér című örökzöldet, generációk dúdolják, koncertjeikre tömegek kíváncsiak. Éppen ezért volt meglepő, hogy egy közelmúltbéli fellépésükön készült videó hatalmas vitát robbantott ki - írja a HAON.

Korda György és Balázs Klári ülve énekelnek a színpadon, a koncertvideó miatt rajongói vita robbant ki. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Korda György és Balázs Klári támadás alatt

A felvételen az látható, hogy a házaspár két széken ülve adja elő műsorát. Néhány rajongó szerint azonban nem élőben énekeltek, hanem playbackről szólt a zene. Az olajat a tűzre az a felirat öntötte, amellyel a videó felkerült az internetre: „ezt tudja 87 évesen Korda György a színpadon 50 millió forintért.”

Akik továbbra is kíváncsiak, személyesen is meggyőződhetnek a páros formájáról: szeptember 13-án a veszprémi Gyárkert Kultúrparkban rendeznek Korda György-koncertet Balázs Klárival, ahol mindenki eldöntheti, mit tud a legenda.

A Korda házaspár fellépései az utóbbi időben többször is a figyelem középpontjába kerültek, például egy születésnapi koncertjük kapcsán is, amiről az Origo is beszámolt.