Hamarosan napvilágra kerülnek a kórházak titkai

Megnyílt a regisztráció a Kórház Éjszakájára, amelyet idén is a Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház szervez. Az egészségügy iránt érdeklődők különleges programokon vehetnek részt, amelyek egy estére bepillantást engednek a gyógyítás kulisszái mögé.

A Kórház Éjszakája a Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház különleges eseménye

Fotó: Szent Imre Egyetemi Oktatókórház/Facebook

A Kórház Éjszakája ingyenes programokat kínál minden korosztálynak

A Kórház Éjszakája ötlete 2016-ban született meg Prof. Dr. Bedros J. Róbert főigazgató kezdeményezésére, elsőként a magyar egészségügyben. Célja az volt, hogy az emberek közelebb kerüljenek a gyógyítás mindennapjaihoz, és első kézből tapasztalhassák meg a kórház működését.

2025. október 10-én, pénteken 17 és 21 óra között ismét kitárulnak a Szent Imre Kórház kapui a Tétényi úton.

Az érdeklődők végigkövethetik például egy „valódi” páciens útját, aki életveszélyes állapotban érkezik a sürgősségi osztályra. Ezzel párhuzamosan lehetőség nyílik a Kardiológiai, az Anyagcsere és a Képalkotó Diagnosztikai Osztály működésének megismerésére, sőt azt is kideríthetik a látogatók, hogy valóban jól alszanak-e.

Az este során a szakemberek kiemelt figyelmet fordítanak a megelőzésre is. A kórház dolgozói rengeteg tévhitet oszlatnak el, és olyan egészségügyi problémákról is szó esik, amelyeket sokan csak „csendes gyilkosként” emlegetnek.

A Kórház Éjszakája minden eseménye ingyenes, ugyanakkor előzetes regisztráció szükséges a részvételhez. A programok részletei és a regisztrációs lehetőségek a kórház hivatalos felületein érhetők el.

A regisztráció menetéről további információkat a Szentimrekorhaz.hu oldalon találnak.