Exkluzív interjú: Kós Hubert élesen kritizálta a magyar-portugál meccset, de vallott Kapu Tiborral kötött barátságáról is

Kós Hubert kérdésünkre válaszolva – némi unszolásra – azt is őszintén bevallotta, hogy a végére kicsit már megunta a több órás kérdezz, feleleket.

Kós Hubert az Origónak

– Némi túlzással ez is felér egy jó kis edzéssel – mondta a nyári, szingapúri világbajnokságon újabb aranyérmet szerzett Kós Hubert. Akinek a csuklóján a futball iránti elkötelezettségét bizonyítandó, még mindig ott virított a keddi magyar–portugál vb-selejtező szalagja.

– Cristiano Ronaldo az egyik példaképem, aki most is azt bizonyítja, hogy kemény munkával minden elérhető. Úszásban pedig Cseh Laci, de vele, ugye, azért más kapcsolatban vagyok, mint a portugál csillaggal. Jövőre Észak-Amerika lesz a foci-vb házigazdája, ha lesz rá lehetőségem, és az Eb-felkészülésemet nem zavarja, megpróbálok kimenni egy meccsre. Talán még Ronaldót is láthatom még egyszer játszani. Szerencsés vagyok, mert többször láttam már élőben, ezért is éltem a lehetőséggel, és ott voltam a Puskás Arénában. Kár, hogy az utolsó pillanatokban megszerezték a győzelmet a vendégek.

– Némi ír vér is csörgedezik ereiben, a 2-2-re végződött ír–magyar eredményével elégedett volt?

– Egy cseppet sem. Egyrészt alig negyedrészben vagyok ír, itt nőttem fel, természetes, hogy Szoboszlaiéknak szurkoltam, és szerintem „igazságtalan” döntetlen született. Én nem vagyok focista, bátran szidhatom a bírót, aki, finoman fogalmazva, nem állt a helyzet magaslatán. Pedig az első félidő után azt hittem, már megvan a három pont. Aztán a piros lap mindent megváltoztatott. Azért bízom a csapatban, még kijuthatunk a vb-re, ahol majd negyven éve nem jártunk.

– A fentiekből is kiderült, hogy szereti a futballt, édesapja ifjabb korában rögbizett, szóba került esetleg, hogy megpróbálkozzon azzal is?

Apám éppen, hogy igyekezett távol tartani a rögbitől, mert néhány hajdani sérülésének máig viseli a nyomait. Kimentem vele néhány meccsre, de azon kívül, hogy van néhány rögbis pólóm, nem sok kapcsolatom van a sportággal. Beérem a focival.

– Ahhoz képest, hogy a legtöbb úszó még a visszavonulása után is látványosan kerüli a vizet, Kós Hubert a szabadság idején is úszott, ha nem is teljes erőbedobással. Ez a „szerelem” örökké tart majd?