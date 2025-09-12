Exkluzív interjú: Kós Hubert élesen kritizálta a magyar-portugál meccset, de vallott Kapu Tiborral kötött barátságáról is

Kós Hubert kérdésünkre válaszolva – némi unszolásra – azt is őszintén bevallotta, hogy a végére kicsit már megunta a több órás kérdezz, feleleket.
– Némi túlzással ez is felér egy jó kis edzéssel – mondta a nyári, szingapúri világbajnokságon újabb aranyérmet szerzett Kós Hubert. Akinek a csuklóján a futball iránti elkötelezettségét bizonyítandó, még mindig ott virított a keddi magyar–portugál vb-selejtező szalagja.
– Cristiano Ronaldo az egyik példaképem, aki most is azt bizonyítja, hogy kemény munkával minden elérhető. Úszásban pedig Cseh Laci, de vele, ugye, azért más kapcsolatban vagyok, mint a portugál csillaggal. Jövőre Észak-Amerika lesz a foci-vb házigazdája, ha lesz rá lehetőségem, és az Eb-felkészülésemet nem zavarja, megpróbálok kimenni egy meccsre. Talán még Ronaldót is láthatom még egyszer játszani. Szerencsés vagyok, mert többször láttam már élőben, ezért is éltem a lehetőséggel, és ott voltam a Puskás Arénában. Kár, hogy az utolsó pillanatokban megszerezték a győzelmet a vendégek.
– Némi ír vér is csörgedezik ereiben, a 2-2-re végződött ír–magyar eredményével elégedett volt?
– Egy cseppet sem. Egyrészt alig negyedrészben vagyok ír, itt nőttem fel, természetes, hogy Szoboszlaiéknak szurkoltam, és szerintem „igazságtalan” döntetlen született. Én nem vagyok focista, bátran szidhatom a bírót, aki, finoman fogalmazva, nem állt a helyzet magaslatán. Pedig az első félidő után azt hittem, már megvan a három pont. Aztán a piros lap mindent megváltoztatott. Azért bízom a csapatban, még kijuthatunk a vb-re, ahol majd negyven éve nem jártunk.
– A fentiekből is kiderült, hogy szereti a futballt, édesapja ifjabb korában rögbizett, szóba került esetleg, hogy megpróbálkozzon azzal is?
Apám éppen, hogy igyekezett távol tartani a rögbitől, mert néhány hajdani sérülésének máig viseli a nyomait. Kimentem vele néhány meccsre, de azon kívül, hogy van néhány rögbis pólóm, nem sok kapcsolatom van a sportággal. Beérem a focival.
– Ahhoz képest, hogy a legtöbb úszó még a visszavonulása után is látványosan kerüli a vizet, Kós Hubert a szabadság idején is úszott, ha nem is teljes erőbedobással. Ez a „szerelem” örökké tart majd?
– Remélem, bár lehet, hogy amikor befejezem a sportolást az én hozzáállásom is megváltozik. Bár erre nem vennék mérget, mert nekem szükségem van arra, hogy mindig a víz közelében legyek, ez az én igazi közegem. Soha nem akarok végleg elszakadni az úszástól. Akiknek egy életre elege lett belőle, azoknak talán talán nagy volt a nyomás, túl nagy teher alá kerültek.
– Nem könnyű naponta órákon át vízben lenni, róni a hosszakat. Mivel szokott kikapcsolódni, hogyan tölti fel a lemerülőben lévő akkuit?
Elég aktív ember vagyok, ezért ilyesféle módon kapcsolok ki. Kedvencem a társasjáték, a barátaimmal a legtöbbször Monopolyzunk vagy a Cluedo nevű bűnügyi nyomozásos játékkal szórakozunk. Lehet, hogy egyszer még arra is ráveszem a többieket, hogy kipróbáljuk a Ki nevet a végént.
– Űrsebességre is képes lesz? Kapu Tiborral, az első magyar űrhajóssal alighanem életre szóló barátságot kötött, mennyiben tudja motiválni a „galaktikus” kapcsolat?
– Tibor Hustonban volt a NASA-nál, ami csak egy ugrásnyira van Austintól, ezért kétszer is meglátogattam, és büszke vagyok rá, hogy a barátomnak mondhatom. Elképesztő tudású, különleges ember, akire felnézhet minden magyar. Amikor fent volt az űrben, küldött egy e-mail üzenetet, alig hittem a szememnek, amikor megláttam. Ráadásul, van aki a BL-döntő után cserél mezt, én egy „galaktikus” csere részese lehettem. Úgy volt egyébként, hogy Tibor startjánál is ott leszek, háromszor is megvettem a floridai űrközpontba szóló jegyem, de annyiszor elhalasztották a fellövést, hogy a vb-felkészülésem miatt kifutottam az időből. Mellesleg az a Györki Attila a masszőrje, aki az én izmaimat is kezelésbe szokta venni. Tibor küldött egy videót a visszatérése utáni rehabilitációjáról, amikor éppen háton úszott. Meg is jegyeztem, hogy van még mit csiszolni a technikáján, igaz, az enyémen is.