Kocsmai igazságok – Magyar Péternek felesleges volt elmennie Kötcsére

Magyar Péter a kötcsei kalandjától azt remélte, hogy újra olyan figyelem irányul majd rá, mint amilyen az elmúlt másfél éve legjobb pillanataiban. De elfelejtette, hogy akkor újdonság volt, most viszont már mindenki százszor hallotta a tartalom nélküli mondatait.

Kötcsén Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Magyar Péter ugyebár kármentésre kényszerült, mantraszerűen kell mondogatnia, hogy „adócsökkentés". Azonban megindokolni nem tudja, hogy miért is nem kényszerül adóemelésre, ha már mindent is megígér.

Kötcse is megmutatta, hogy Magyar Péter nem rendelkezik miniszterelnöki kvalitásokkal



Orbán Viktor megmutatta, hogy mi a dolga egy miniszterelnöknek, milyen távlatok között kell végeznie a munkáját. Magyar Péter nem mondott semmit, semmiféle miniszterelnöki képességet nem villantott fel, újra csak ismételte önmagát. A beszéde helyett mi is inkább a legrosszabb időket idéző fenyegetéseiről beszélgettünk inkább.

Szabó Gergő és Bálint Botond a Kocsmai igazságokban.