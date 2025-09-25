Új KRESZ-szabály jöhet, aminek sokan nem fognak örülni

Egy új KRESZ-módosítás előkészítése zajlik, és az egyik legnagyobb vitát kiváltó kérdés a sebességhatárok változtatása. A forgalom biztonsága érdekében felmerült a városokon belüli maximális sebességhatár csökkentése, ami azonban nem minden szakértő szerint jelentene megoldást.

Érkezik a Kresz-módosítás

Mit jelentene a KRESZ-módosítás a városi közlekedésben?

Lázár János szeptemberben a Közlekedésinfón beszélt arról, hogy a 2026-os KRESZ-módosítás részeként akár a városokon belüli sebességhatárok csökkentése is napirendre kerülhet. Bár a halálos kimenetelű balesetek harmadáért a gyorshajtás felel, a miniszter szerint az elsőbbség meg nem adása még gyakoribb ok. A kérdésről a lakosságot is bevonva nemzeti konzultáció indulhat.

A forgalom várható hatásairól a Haon Horváth László debreceni gépjárművezető-oktatót kérdezte. A szakértő szerint az általános maximális sebességhatár csökkentése városokon belül nem lenne szerencsés, inkább szakaszos, útviszonyokhoz igazodó szabályozásra lenne szükség. Úgy véli, nem a sebesség önmagában, hanem az emberi tényező a döntő: a kipihent, figyelmes és szabálykövető sofőrök tartani tudják a meglévő korlátozásokat is