Kinek van elsőbbsége? Trükkös KRESZ-teszt, amin a legtöbb sofőr elbukik

A Baon.hu legújabb KRESZ-tesztje remek alkalom, hogy a közlekedők felmérjék tudásukat. A mindennapi közlekedés során bárki kerülhet olyan szituációba, ahol a rutin kevés, a pontos szabályismeret viszont életet menthet. A villamosokkal való találkozás tipikus példa arra, hogy a közlekedés sokkal bonyolultabb lehet, mint elsőre gondolnánk.

A legújabb KRESZ-teszt egy egyszerűnek tűnő, mégis sokakat megtévesztő közlekedési szituációt mutat be Forrás: kresztanulasotthon.hu

Elképesztő KRESZ-teszt világít rá a rendkívüli szituációkra

A közlekedés biztonságának alapja a szabályok ismerete. Bár a legtöbb helyzetben a jobbkéz-szabály az irányadó, a KRESZ-teszt rávilágít arra, hogy vannak kivételek. A tapasztalatlan sofőrök gyakran hibáznak, amikor speciális járművek, például egy egész villamos is belépnek a forgalomba.

Nem mindenki tudja, hogy a villamos sok helyzetben elsőbbséget élvez. Akár körforgalomban, akár útszűkületben vagy egyenrangú kereszteződésben találkozunk vele, a jobbkéz-szabály háttérbe szorulhat. A KRESZ-tesz rávilágít arra, hogy a közlekedés során figyelni kell ezekre a speciális előírásokra.