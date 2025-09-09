Kinek van elsőbbsége? Trükkös KRESZ-teszt, amin a legtöbb sofőr elbukik

A Baon.hu legújabb KRESZ-tesztje remek alkalom, hogy a közlekedők felmérjék tudásukat. A mindennapi közlekedés során bárki kerülhet olyan szituációba, ahol a rutin kevés, a pontos szabályismeret viszont életet menthet. A villamosokkal való találkozás tipikus példa arra, hogy a közlekedés sokkal bonyolultabb lehet, mint elsőre gondolnánk.
A közlekedés biztonságának alapja a szabályok ismerete. Bár a legtöbb helyzetben a jobbkéz-szabály az irányadó, a KRESZ-teszt rávilágít arra, hogy vannak kivételek. A tapasztalatlan sofőrök gyakran hibáznak, amikor speciális járművek, például egy egész villamos is belépnek a forgalomba.
Így szerezheti vissza a jogosítványát, ha elvesztette!
Nem mindenki tudja, hogy a villamos sok helyzetben elsőbbséget élvez. Akár körforgalomban, akár útszűkületben vagy egyenrangú kereszteződésben találkozunk vele, a jobbkéz-szabály háttérbe szorulhat. A KRESZ-tesz rávilágít arra, hogy a közlekedés során figyelni kell ezekre a speciális előírásokra.