Sosem volt még ennyire szigorú a KRESZ, mindenkit érint a változás!

Hamarosan életbe léphet az új KRESZ, amely alapjaiban változtatja meg a közlekedés szabályait. A KRESZ tervezet újdonságai között szerepel a gyalogosokat érintő mobiltilalom, az iskolazóna sebességkorlátozása és a rollerek, kerékpárok külön szabályozása is.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium elkészítette az új KRESZ koncepcióját, amelyet társadalmi egyeztetésre bocsátott. A cél, hogy a szabályok egyszerűbbek, érthetőbbek és a 21. századi közlekedéshez jobban illeszkedők legyenek. A tervezet minden közlekedőt érint, legyen szó gyalogosról, kerékpárosról, rolleresről, motorosról vagy autósról - számol be a ZAOL.

Új KRESZ szabályok

Az új KRESZ számos változást hoz: az autósoknak kötelező lesz a pontos követési távolság betartása és a cipzárelv alkalmazása, a rollerek és kerékpárok külön szabályrendszert kapnak, a 14 év alatti bicikliseknek sisakot kell viselniük. 

A motorosokra szigorúbb felszerelési előírások vonatkoznak, a kezdő sofőrök nem vezethetnek 400 lóerő feletti autót, ugyanakkor a B kategóriás jogosítvány kiterjed majd 125 köbcentis motorokra is.

 Új fogalomként jelenik meg a iskola- és óvodazóna, ahol tanítási időben legfeljebb 30 kilométer/órával lehet haladni. 

A szabályok egy része 2025-ben, más része 2026-ban lép életbe. 

 

