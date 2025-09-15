Sosem volt még ennyire szigorú a KRESZ, mindenkit érint a változás!

Az Építési és Közlekedési Minisztérium elkészítette az új KRESZ koncepcióját, amelyet társadalmi egyeztetésre bocsátott. A cél, hogy a szabályok egyszerűbbek, érthetőbbek és a 21. századi közlekedéshez jobban illeszkedők legyenek. A tervezet minden közlekedőt érint, legyen szó gyalogosról, kerékpárosról, rolleresről, motorosról vagy autósról - számol be a ZAOL.

Új KRESZ: a zebrán való mobilozásért is bírság járhat

Fotó: Unsplash

Új KRESZ szabályok

Az új KRESZ számos változást hoz: az autósoknak kötelező lesz a pontos követési távolság betartása és a cipzárelv alkalmazása, a rollerek és kerékpárok külön szabályrendszert kapnak, a 14 év alatti bicikliseknek sisakot kell viselniük.

A motorosokra szigorúbb felszerelési előírások vonatkoznak, a kezdő sofőrök nem vezethetnek 400 lóerő feletti autót, ugyanakkor a B kategóriás jogosítvány kiterjed majd 125 köbcentis motorokra is.

Új fogalomként jelenik meg a iskola- és óvodazóna, ahol tanítási időben legfeljebb 30 kilométer/órával lehet haladni.

A szabályok egy része 2025-ben, más része 2026-ban lép életbe.