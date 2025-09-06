KRESZ-vizsga után jön az igazi próba: az első vezetési óra

A sikeres KRESZ-vizsga csak az első lépés: utána jön a valós forgalom, ahol minden döntés számít. Beró Dominik autósoktató abban segít, hogyan készítsük fel a fiatalokat a közlekedés kihívásaira, és mivel enyhíthetők a szülői aggodalmak.

A KRESZ-vizsga után jön az újabb kihívás

Fotó: Faludi Imre / MTI

KRESZ-vizsga után

A vezetés három legstresszesebb pillanata Beró Dominik tapasztalatai szerint:

Az első találkozás az oktatóval – itt a bizalom és a nyugodt légkör megteremtése a cél.

– itt a bizalom és a nyugodt légkör megteremtése a cél. Az első alkalom a forgalomban – a tanuló először szembesül a valós helyzetekkel, döntési kényszerekkel.

– a tanuló először szembesül a valós helyzetekkel, döntési kényszerekkel. Az első autópályás vezetés – a sebesség és a sűrű forgalom miatt különösen megterhelő lehet.

Az oktató hangsúlyozza: az első forgalmi órák nem a hibátlan vezetésről szólnak, hanem a közlekedéssel való ismerkedésről. Kezdésnek olyan útvonalak javasoltak, ahol kevés a külső inger, és a tanuló fokozatosan szokhatja a valós szituációkat.

Mit tehet a szülő?

A volán mögött az oktató dolgozik a tanulóval; a szülő kívül tud sokat segíteni:

teremtsen nyugodt hátteret (pihenés, időzítés, éhség–szomjúság elkerülése),

beszéljék át előre az órát (mi lesz a cél, mitől tart a gyerek),

az óra után támogató visszajelzés, nem teljesítménykényszer,

a hétköznapokban közlekedés közben figyelemjátékok: „Mit tennél itt?”, „Mire figyelnél?”.

A cél nem a gyoraság, hanem a biztos alapok, a jó helyzetfelismerés: nyugalom, figyelem, ismétlés – és sok türelem.

További tippeket a KEMMA oldalán talál.