KRESZ-vizsga után jön az igazi próba: az első vezetési óra

A sikeres KRESZ-vizsga csak az első lépés: utána jön a valós forgalom, ahol minden döntés számít. Beró Dominik autósoktató abban segít, hogyan készítsük fel a fiatalokat a közlekedés kihívásaira, és mivel enyhíthetők a szülői aggodalmak.
A vezetés három legstresszesebb pillanata Beró Dominik tapasztalatai szerint:
Az oktató hangsúlyozza: az első forgalmi órák nem a hibátlan vezetésről szólnak, hanem a közlekedéssel való ismerkedésről. Kezdésnek olyan útvonalak javasoltak, ahol kevés a külső inger, és a tanuló fokozatosan szokhatja a valós szituációkat.
A volán mögött az oktató dolgozik a tanulóval; a szülő kívül tud sokat segíteni:
A cél nem a gyoraság, hanem a biztos alapok, a jó helyzetfelismerés: nyugalom, figyelem, ismétlés – és sok türelem.
További tippeket a KEMMA oldalán talál.