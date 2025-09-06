Hírlevél

Rendkívüli

kresz vizsga

KRESZ-vizsga után jön az igazi próba: az első vezetési óra

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Az első vezetési óra nem csak a tanulónak adja fel a leckét. A gyerek a sikeres KRESZ-vizsga után ül először a volán mögé az oktatóval, és közben a szülők szíve is a torkukban dobog. Mit tehetünk, hogy az indulás biztonságos és magabiztos legyen?
kresz vizsgavezetésoktatóvezetés

A sikeres KRESZ-vizsga csak az első lépés: utána jön a valós forgalom, ahol minden döntés számít. Beró Dominik autósoktató abban segít, hogyan készítsük fel a fiatalokat a közlekedés kihívásaira, és mivel enyhíthetők a szülői aggodalmak.

autósiskola, kresz, kresz-vizsga
A KRESZ-vizsga után jön az újabb kihívás
Fotó: Faludi Imre / MTI

KRESZ-vizsga után

A vezetés három legstresszesebb pillanata Beró Dominik tapasztalatai szerint:

  • Az első találkozás az oktatóval – itt a bizalom és a nyugodt légkör megteremtése a cél.
  • Az első alkalom a forgalomban – a tanuló először szembesül a valós helyzetekkel, döntési kényszerekkel.
  • Az első autópályás vezetés – a sebesség és a sűrű forgalom miatt különösen megterhelő lehet.

Az oktató hangsúlyozza: az első forgalmi órák nem a hibátlan vezetésről szólnak, hanem a közlekedéssel való ismerkedésről. Kezdésnek olyan útvonalak javasoltak, ahol kevés a külső inger, és a tanuló fokozatosan szokhatja a valós szituációkat.

Mit tehet a szülő?

A volán mögött az oktató dolgozik a tanulóval; a szülő kívül tud sokat segíteni:

  • teremtsen nyugodt hátteret (pihenés, időzítés, éhség–szomjúság elkerülése),
  • beszéljék át előre az órát (mi lesz a cél, mitől tart a gyerek),
  • az óra után támogató visszajelzés, nem teljesítménykényszer,
  • a hétköznapokban közlekedés közben figyelemjátékok: „Mit tennél itt?”, „Mire figyelnél?”.

A cél nem a gyoraság, hanem a biztos alapok, a jó helyzetfelismerés: nyugalom, figyelem, ismétlés – és sok türelem.

További tippeket a KEMMA oldalán talál.

 

