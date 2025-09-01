Őszi bevásárlás okosan: itt a SPAR Kupon Kánaán

Ahogy lassan beköszönt az ősz, a délutánok hosszabbodnak, és egyre gyakrabban bújunk be a meleg nappaliba egy bögre tea társaságában. Ilyenkor kulcsfontosságú, hogy a bevásárlás is praktikusabb és tudatosabb legyen – a SPAR szeptemberi Kupon Kánaán eseménye pedig pont erre ad kiváló alkalmat.

Spar kuponnapok

Így működik a kuponőrület

Szeptember 1. és 3. között mindannyiunknak lehetősége nyílik beszerezni a SPAR papíralapú vagy mobilos kuponcsomagot. Ezt követően, egészen szeptember 14-ig (vagy a készlet erejéig) be is válthatjuk ezeket az akcióban részt vevő SPAR és INTERSPAR áruházakban országosan. A kampány külön érdekessége a „JOKER kupon”: ez egy szabadon választható kedvezményt biztosít a személyes kedvenc termékünkre – igazi meglepetés, ha még nem döntöttük el, mi az első, amit be akarunk szerezni.

Mit spórolhatunk?

Az akcióhoz kapcsolódó kínálat szinte mindenkit megszólít. Kiváló például a ropogós Hester’s Life granola, amely 20%-kal kedvezőbb áron érhető el – különösen jól jön egy tápláló reggelinél. A laktató Cerbona rizskása 30%-os leárazással válik elérhetővé, akik pedig hideg napokon valami ütősebbre vágynak, azoknak a NUTRIBULLET turmixgép 37%-os kedvezménye igazi öröm.

A gluténmentes, cukormentes, teljes kiőrlésű Gullón kekszeket 20%-kal olcsóbban vásárolhatjuk meg, míg a Wasa extravékony kenyér 25%-kal, a St. Dalfour dzsemek pedig 30%-kal vannak leárazva. A Kamraraktározás is segíthet: a Barilla szószok 35%-os kedvezménye, a Knorr és Maggi termékcsalád 25–30%-kal, a Delikát termékek pedig 25%-kal kerülnek olcsóbban a kosárba. A 7Days snackek is beleférnek: 25%-os kedvezménnyel várják a rohanó életmódot élőket.

Prakti­kus családoknak külön fejezet

A gyerekes családok is jól járnak: a SPAR Regnum Kölyök termékcsalád akár 40%-os kedvezménnyel érhető el. A termékek mentesek tartósítószertől, színezékektől, ízfokozóktól – ráadásul glutén-, laktóz- és szójamentes, így szülőként könnyebb jó döntést hozni.

Otthoni harmónia fillérekből

A kedvezmények nemcsak az élelmiszerekre vonatkoznak, hanem a háztartás mindennapos komfortjára is: mosószerek és öblítők 15%-kal, légfrissítők és WC-illatosítók 30%-kal, praktikus kiegészítők – mint a TENTO papíráruk és SPAR palackgyűjtő táskák – szintén kedvezményesen vásárolhatók meg. Egy csinos, illatos és rendezett otthon most egyáltalán nem kerül sokba.