Őszi bevásárlás okosan: itt a SPAR Kupon Kánaán

Ahogy lassan beköszönt az ősz, a délutánok hosszabbodnak, és egyre gyakrabban bújunk be a meleg nappaliba egy bögre tea társaságában. Ilyenkor kulcsfontosságú, hogy a bevásárlás is praktikusabb és tudatosabb legyen – a SPAR szeptemberi Kupon Kánaán eseménye pedig pont erre ad kiváló alkalmat.
Szeptember 1. és 3. között mindannyiunknak lehetősége nyílik beszerezni a SPAR papíralapú vagy mobilos kuponcsomagot. Ezt követően, egészen szeptember 14-ig (vagy a készlet erejéig) be is válthatjuk ezeket az akcióban részt vevő SPAR és INTERSPAR áruházakban országosan. A kampány külön érdekessége a „JOKER kupon”: ez egy szabadon választható kedvezményt biztosít a személyes kedvenc termékünkre – igazi meglepetés, ha még nem döntöttük el, mi az első, amit be akarunk szerezni.
Az akcióhoz kapcsolódó kínálat szinte mindenkit megszólít. Kiváló például a ropogós Hester’s Life granola, amely 20%-kal kedvezőbb áron érhető el – különösen jól jön egy tápláló reggelinél. A laktató Cerbona rizskása 30%-os leárazással válik elérhetővé, akik pedig hideg napokon valami ütősebbre vágynak, azoknak a NUTRIBULLET turmixgép 37%-os kedvezménye igazi öröm.
A gluténmentes, cukormentes, teljes kiőrlésű Gullón kekszeket 20%-kal olcsóbban vásárolhatjuk meg, míg a Wasa extravékony kenyér 25%-kal, a St. Dalfour dzsemek pedig 30%-kal vannak leárazva. A Kamraraktározás is segíthet: a Barilla szószok 35%-os kedvezménye, a Knorr és Maggi termékcsalád 25–30%-kal, a Delikát termékek pedig 25%-kal kerülnek olcsóbban a kosárba. A 7Days snackek is beleférnek: 25%-os kedvezménnyel várják a rohanó életmódot élőket.
A gyerekes családok is jól járnak: a SPAR Regnum Kölyök termékcsalád akár 40%-os kedvezménnyel érhető el. A termékek mentesek tartósítószertől, színezékektől, ízfokozóktól – ráadásul glutén-, laktóz- és szójamentes, így szülőként könnyebb jó döntést hozni.
A kedvezmények nemcsak az élelmiszerekre vonatkoznak, hanem a háztartás mindennapos komfortjára is: mosószerek és öblítők 15%-kal, légfrissítők és WC-illatosítók 30%-kal, praktikus kiegészítők – mint a TENTO papíráruk és SPAR palackgyűjtő táskák – szintén kedvezményesen vásárolhatók meg. Egy csinos, illatos és rendezett otthon most egyáltalán nem kerül sokba.
…nem szeretnénk kapkodni a bevásárlással, de továbbra is tudatosan kívánjuk felkészíteni az otthonunkat az őszre. A kuponok nem csak pénzt takarítanak meg, de lehetőséget adnak arra is, hogy rögtön a legjobb termékeket válasszuk – a lényeg, hogy előre tervezzünk, és időben vegyük kézbe a kuponfüzetet vagy az applikációt.
A SPAR Kupon Kánaán nemcsak egy katalógus, hanem egy eszköz a tudatos vásárláshoz. Ha most szerzünk be kuponokat, és hívjuk be az otthonunkba az őszt – akár egy meleg narancslével, akár egy kipakolt kamrával. A spórolás ebben az évszakban is lehet nyereség.