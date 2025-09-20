Sokan még nem léptek: a fúrt kút miatt óriási bírságot szabhatnak ki

A kutak ügye régóta viták kereszttüzében áll Magyarországon, hiszen a felszín alatti vízkészletek védelme nemzeti érdek. A 2024-ben életbe lépett szabályozás célja, hogy átláthatóbbá tegye a kút létesítését és használatát, valamint megelőzze a vízbázisok szennyezését – írja a ZAOL.hu.

Kutak: mit ír elő az új szabályozás?

2024. január 1-je óta minden új fúrt kút esetében kötelező az előzetes bejelentés az illetékes önkormányzatnál. Ez a sekély, kerti kutakra is vonatkozik. A bejelentés után a hatóság dönthet a fúrás engedélyezéséről, elutasításáról, vagy további engedélyeket írhat elő, például vízjogi létesítési engedélyt.

Aki elmulasztja a bejelentést, súlyos pénzbírságra számíthat. Különösen komoly következmények várhatók, ha a kút védett vízbázis közelében található, hiszen ez az ivóvízkészleteket is veszélyeztetheti.

Mikor nem kell engedély a kutak létesítéséhez?

Háztartási kutak: A 2024 előtt fúrt, 50 méternél nem mélyebb, háztartási célra használt kutak mentesülnek a fennmaradási engedély kötelezettsége alól.

Mezőgazdasági kutak: Amennyiben a kút nem haladja meg az 50 méteres mélységet, kizárólag öntözésre szolgál, és nem érint ivóvízbázist, egyszerűsített eljárásban is engedélyezhető. Bejelentés azonban ezekben az esetekben is kötelező.

Miért fontos a kutak szabályozása?

A karsztvíz és más felszín alatti vízbázisok felbecsülhetetlen értéket képviselnek, hiszen tiszta, baktériummentes ivóvízforrást jelentenek. Ha a kutak engedély nélkül, ellenőrizetlenül létesülnek, a szennyeződések könnyen bejuthatnak ezekbe a rétegekbe, ami hosszú távon egész pénzbírság vízellátását veszélyezteti.

Ezért a bejelentési kötelezettség nem felesleges bürokrácia, hanem a jövő nemzedékeinek vízbiztonságát szolgálja.

