Szemkameralabor, tőzsdejáték és a focistakarrierek titkai a Kutatók Éjszakáján

Az egyetem kifejezetten a családok számára több kreatív foglalkozást is ajánl. A Kutatók Éjszakája a Hotel nevű társasjátékon keresztül a pénzről, a kockázatról és a véletlen szerepéről lehet tanulni, a talajegészség-játékban a környezetünk egyik létfontosságú, de elhanyagolt részével ismerkednek meg közelebbről a jelentkezők talajfestés és giliszták segítségével, a logisztikaworkshopon az ellátási láncok kapcsán kerülnek érdekes döntési helyzetekbe a résztvevők. A Corvinus magyarnyelv-tanára pedig játékos feladatokat ad az arra kíváncsiaknak, amik a magyar nyelv- és kultúraismeretet mérik, külön kvízzel készülve a magyar érdeklődőknek és a külföldi látogatóknak.
Az előadások közül a középiskolásokat, egyetemistákat különösen érdekelheti, hogyan lett Dél-Korea a popkultúra nagyhatalma, miképp lehet csökkenteni az egyén digitális lábnyomát és miért érdemes, hogyan csapja be érzékeinket a mesterséges intelligencia, és versenykörülmények között tapasztalatot szerezhetnek a tőzsdézésben is.
A Kutatók Éjszakája kiváló alkalom a Corvinus számára, hogy felvillantsuk kutatásaink sokszínűségét és kiemelkedő értékét. A gazdasági, társadalmi témáktól kezdve a technológián és fenntarthatóságon át a sportig, az egészségen át a kulturális kalandozásokig kaleidoszkópszerűen mutatjuk be, hogy kutatónak lenni izgalmas, a tudomány friss eredményeit pedig nemcsak érdemes, de szórakoztató is követni – mondta Bartus Tamás kutatási és akadémiai közösségért felelős rektorhelyettes.
Szó lesz továbbá az egészséges, hosszú élet titkáról, a nemzetközi labdarúgás világának karriersajátosságairól, és új adatvizualizációról, többek között a politikai választások eredményeinek akár utcaszintű megjelenítésével. Bemutatják a Corvinus idén átadott szemkameralaborját, van még pár hely a számviteles szabadulószoba programjára, és beszámolnak arról, hogyan érdemes meghatározni az elektromos autózásra való áttérés optimális időpontját.
A Corvinus kutatói megosztják tudásukat arról, milyen nem szokványos értékteremtési lehetőségek rejlenek a gazdaságban, milyen tényezők hatnak a magyarországi bevándorlásra, hogyan magyarázza meg a geopolitika a nemzetközi politikát, és miért kulcsfontosságúak a tengeri szűkületek a globális biztonság megerősítésében.
A Corvinus teljes programkínálatáról részletes tájékoztatás a Kutatók Éjszakája országos ernyőoldalán olvasható. A részvétel ingyenes, de néhány programhoz regisztráció szükséges. A Kutatók Éjszakáját 2005 óta rendezik meg, szeptember utolsó péntekén, uniós támogatással. Az eseménysorozat célja, hogy a tudományt és a kutatói életpályát népszerűsítse a fiatalok számára.
