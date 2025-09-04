Retró magyar sorozatok: csak kevesen tudják mind a hét választ!

Mennyire ismeri a retró magyar sorozatokat? Most kiderül! A '80-as és '90-es évek magyar tévés aranykorában olyan legendás sorozatok születtek, mint a Szomszédok, a Linda vagy a Família Kft. Elsőre talán könnyűnek tűnik a feladvány, de sokan mégis összekeverik, ki melyik szereplő volt, vagy melyik jelenet melyik műsorhoz tartozik. Tegye próbára tudását, és derítse ki, mennyire van otthon a retró magyar tévé világában – vajon eléri a hibátlant?

Vágólapra másolva!

Kvíz 1 / 7 Melyik magyar sorozatban szerepelt a legendás „doktornő”, akit Esztergályos Cecília alakított? Angyalbőrben Helytelen válasz Família Kft. Helyes válasz Kisváros Helytelen válasz Szomszédok Helytelen válasz

Ha szeretné tovább tesztelni a tudását, még több kvízt is kitölthet!

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!