Retró magyar sorozatok: csak kevesen tudják mind a hét választ!
Mennyire ismeri a retró magyar sorozatokat? Most kiderül! A '80-as és '90-es évek magyar tévés aranykorában olyan legendás sorozatok születtek, mint a Szomszédok, a Linda vagy a Família Kft. Elsőre talán könnyűnek tűnik a feladvány, de sokan mégis összekeverik, ki melyik szereplő volt, vagy melyik jelenet melyik műsorhoz tartozik. Tegye próbára tudását, és derítse ki, mennyire van otthon a retró magyar tévé világában – vajon eléri a hibátlant?