Súlyos helyzet: sürgősen pénzre van szüksége a híres magyar humoristának

Laár András, a hazai színházi és zenei élet meghatározó személyisége, a L’art pour l’art Társulat és a KFT együttes alapító tagja, a közelmúltban nyíltan beszélt anyagi nehézségeiről. Laár András Facebook-posztjában kifejtette, hogy az élethelyzete olyan mértékben megváltozott, hogy kénytelen a rajongóihoz fordulni támogatásért. A humorista elmondta, hogy jelenleg vidéki panzióban él, és személyes tárgyain kívül nincs tulajdona.

Segítségre szorul Laár András

A felhívásban barátai és segítői részletezték, hogy a bankszámlaszámokon és a Revolut-elérhetőségen keresztül minden felajánlást fogadnak, hangsúlyozva, hogy ez nem kéregetés, hanem a szükségből fakadó, méltányos kérés.

Ez nem a büszkeség helye, hisz szűkös helyzetben bolond az, aki nem fogad el minden szívből jövő segítséget

– írták a posztban.

A Bors cikke szerint Laár András felhívása után videóüzenetben is megerősítette, hogy a helyzet valóban aggasztó, és minden elmondott információ igaz. A rajongók hálásan fogadták a lehetőséget, hogy támogathatják kedvenc humoristájukat, és sokan jelezték, hogy szívük szerint hozzájárulnak az anyagi segítségnyújtáshoz.

Laár András és a művészi élet

A humorista pályafutása során számos műfajban bizonyította tehetségét: a színházi előadások, a zenés produkciók és a televíziós szereplések révén vált ismertté. Laár András munkássága több generációt inspirált, és a hazai kulturális élet meghatározó alakjaként számon tartják. A nehéz élethelyzet ellenére a művész elkötelezett maradt a művészet iránt, és továbbra is a rajongói támogatását kéri a mindennapokban.

