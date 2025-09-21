Lakásfelújítás társasházban: ezek a tipikus hibák, amikért büntetés jár

Mikor kell engedély a lakásfelújításhoz? Burgermeister Edit, a BEKSZ-Házgazda Kft. társasházkezelési üzletágvezetője kiemelte: ha tartófal bontására, szerkezeti átalakításra, vagy a közműrendszerek – például víz-, gáz- és elektromos hálózat – áthelyezésére kerül sor, mindenképpen engedély szükséges. Ugyanez igaz a homlokzati munkákra, ablakcserére, szigetelésre és a külső megjelenést érintő változtatásokra.

Mit szabad és mit nem? Lakásfelújítás szabályai társasházban

Fotó: Pexels

A társasházi törvény szerint minden közös tulajdont érintő munka a lakóközösség hozzájárulásához kötött. A szabályok megszegése pénzbírságot, de akár a munkálatok leállítását is magával hozhatja.

Lakásfelújítás: a házirend és az SZMSZ szerepe

Minden társasháznak van Alapító Okirata, SZMSZ-e és Házirendje, amelyek pontosan szabályozzák, mikor végezhetők zajos munkálatok, hogyan kell elszállítani a törmeléket és miként kell tájékoztatni a szomszédokat.

A legtöbb társasházban a zajos tevékenység csak reggel 8 és este 6 között engedélyezett, hétvégén korlátozottan, ünnepnapokon pedig tilos.

Gépészeti és homlokzati átalakítások: különösen engedélykötelesek

A vízvezetékek áthelyezése sok esetben közgyűlési hozzájárulást igényel, hiszen a munkálatok a közös vezetékekre is kihatnak.

A radiátorok áthelyezése különösen központi fűtés esetén befolyásolja a teljes rendszert, így annak engedélyezése is szükséges lehet.

Az elektromos hálózat bővítése szintén a közös villamos rendszerre hat, ezért előzetes jóváhagyás és szakmai egyeztetés indokolt. Az ablakcsere, a redőny vagy a klíma felszerelése a homlokzat megjelenését módosítja, így településképi hozzájárulásra lehet szükség. A homlokzati szigetelés és az erkély átalakítása pedig statikai és tűzvédelmi előírásokhoz kötött, amelyek betartása nélkül a munkálatok nem végezhetők el.

Mihez nem kell engedély?

Festés, tapétázás, burkolatcsere, belső ajtók vagy szaniterek cseréje – ezekhez általában nincs szükség hivatalos engedélyre, ha nem érintik a közös területeket vagy a tartószerkezetet.

Mit tehetünk, ha gond van a szomszéd lakásfelújításával?

A szakértő szerint a legfontosabb a kommunikáció és előzetes tájékoztatás.

Ha valaki jogosan panaszkodik, érdemes kompromisszumot kötni, szükség esetén a közös képviselőt bevonni. Ha a helyzet elmérgesedik, birtokvédelmi eljárás indítható a jegyzőnél, vagy akár bírósági út is szóba jöhet.

Az Origo.hu felületén olvashatnak a Otthon Start programról és a lakástámogatási rendszerről.