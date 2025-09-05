Házhoz rendelték a lángost, ami a dobozban volt, arra egyikőjük sem számított!

A lángos házhozszállítás ma már nem számít lehetetlen küldetésnek, hiszen több budapesti hely kínálja ezt az opciót. A Mindmegette tesztje megmutatta, milyen, amikor a frissen sült lángos útra kel.

Lángos házhozszállítás Budapesten is működik

Lángos házhozszállítás: mennyire működik Budapesten?

A lángos frissen sütve az igazi, de szerencsére ma már házhoz is rendelhető, akárcsak pizza vagy burger. Bár ez nem megszokott, több lángosozó és étterem is vállal kiszállítást, így a budapesti ételrendelés részeként akkor is átélhető a nyári hangulat, ha valakinek nincs ideje vagy lehetősége otthon sütni.

A Mindmegette szerkesztősége

három sajtos-tejfölös lángost rendelt három különböző helyről, hogy letesztelje, mennyire működik a lángos házhozszállítása. A lángos rendelés Budapesten átlagosan 35–45 perc alatt teljesült, és a frissen sült lángos még melegen érkezett, így a hőmérsékletre nem lehetett panasz.

A minőség viszont nem volt egyforma. Az egyik lángos túl vastagra sikerült, és annyira megszívta magát olajjal, hogy az erős olajíz elnyomta a feltéteket. A másiknál a sajtos-tejfölös lángos arányai harmonikusabbak voltak, így jobban hozta az igazi élményt. A tapasztalat tehát az, hogy a lángos házhozszállítás működőképes, de az élmény erősen függ attól, honnan érkezik a rendelés.