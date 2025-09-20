Nekünk, magyaroknak még van választásunk. Korábban többnyire nem volt, legtöbbször mások döntöttek helyettünk, felettünk és rólunk. legutóbb Trianonban. Orbán Viktor politikája a mi politikánk – fogalmazott Lázár János építési és közlekedési miniszter a digitális polgári körök első országos találkozóján . Hozzátette, soha nem nyugodtunk bele „a ránk szabott szűk sorsba” és nem is fogunk. A kommunisták belenyugodtak, „a ballibek is”, mertek kicsik lenni akkor és ma is. Beszélt arról is, döntés kérdése, hogy a magyarok melyik irányt választják: felfordulás vagy nyugodt gyarapodás, liberális fordulat elszállt rezsiárakkal, új családmodellel vagy visszatérés a normalitáshoz, ami Európa keresztény hagyományán, az erős közösségeken és a nők tiszteletén alapul.
Tegyük újra naggyá Magyarországot, naggyá erőben és befolyásban – nyomatékosította Lázár János. Ehhez meg kell védenünk az önrendelkezésünket, a nemzeti mögé kell szorítanunk minden idegen érdeket. Orbán Viktor ezt csinálja, ugyanis 1990-ben hazaküldte a ruszkikat, 2010-ben a Nemzetközi Valutaalapot, 2015-ben az illegális migránsokat, 2022-ben pedig az első brüsszeli bábellenzéket – sorolta. – A másodikat jövőre közösen fogjuk hazaküldeni – tette hozzá.
Ezt az országot Orbán Viktor tette fel a térképre.
Dönthetünk a sorsunkról, és van kitől megvédeni az országot.
Magyar Péter tetteiben ízig-vérig brüsszelita politikus, akit valójában legszűkebb környezete sem ismert. Ez nem elvont, hanem nagyon is valós veszély. Ahogy a nóta szól: árad a Tisza, zavaros, nem tiszta. Ha nincs, ami megállítsa, a Tisza elmossa a háromszázalékos hitelből épült házakat, az államilag támogatott rezsiszámlákat és az édesanyák adókedvezményét.
A Tisza nem lehetőség, hanem veszély – figyelmeztetett a miniszter.
Hozzátette: megérti, ha tizenöt év után sok választó figyelmeztetést küld a Fidesznek. De ezt csaak őgy lehet megtenni, hogy azzal ne a hazának ártson, a Magyar Péterre adott voks öngól lenne azoknak, akik rá szavaznak, nem sárga lap a kormánynak.
Most az érvényes, hallgass az eszedre, szavazz a Fideszre. A miniszter szerint a két világot és vezetőt egymás mellé kell rakni. Magyar Péter azokat is elárulta, akik szerették, Orbán Viktor azokért is dolgozik, akik utálják – mutatott rá a fontos különbségre.
Magyar Péter a külföldi érdekeket képviseli Magyarországon, Orbán Viktor a magyar érdekekért harcol külföldön. Orbán Viktor a biztonság, Magyar Péter a kockázat – figyelmeztetett.
Jelezte, hogy Magyarország mindenkinek biztosítja a tanulás lehetőségét. Kiemelte: a magyar középosztály nagyobb, mint tizenöt éve volt, de négy év múlva kisebb lehet, ha nem folytatódik az országépítés. Leszögezte, hogy
az országnak nem azzal a felével van baj, amit 2010 óta megépítettek, hanem azzal, amit a balliberális kormányok előtte nem építettek meg.
Lázár János ígéretet tett, hogy minden programot végigcsinálnak az egészségügytől a családpolitikáig, és amibe belekezdenek, nem hagyják félbe.
Menczer Tamás beszédét itt olvashatja el!