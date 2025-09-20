Nekünk, magyaroknak még van választásunk. Korábban többnyire nem volt, legtöbbször mások döntöttek helyettünk, felettünk és rólunk. legutóbb Trianonban. Orbán Viktor politikája a mi politikánk – fogalmazott Lázár János építési és közlekedési miniszter a digitális polgári körök első országos találkozóján . Hozzátette, soha nem nyugodtunk bele „a ránk szabott szűk sorsba” és nem is fogunk. A kommunisták belenyugodtak, „a ballibek is”, mertek kicsik lenni akkor és ma is. Beszélt arról is, döntés kérdése, hogy a magyarok melyik irányt választják: felfordulás vagy nyugodt gyarapodás, liberális fordulat elszállt rezsiárakkal, új családmodellel vagy visszatérés a normalitáshoz, ami Európa keresztény hagyományán, az erős közösségeken és a nők tiszteletén alapul.

Lázár János figyelmeztetett, van helye a kritikának, de a Tisza kockázat és nem lehetőség, hiába látszik annak

Tegyük újra naggyá Magyarországot, naggyá erőben és befolyásban – nyomatékosította Lázár János. Ehhez meg kell védenünk az önrendelkezésünket, a nemzeti mögé kell szorítanunk minden idegen érdeket. Orbán Viktor ezt csinálja, ugyanis 1990-ben hazaküldte a ruszkikat, 2010-ben a Nemzetközi Valutaalapot, 2015-ben az illegális migránsokat, 2022-ben pedig az első brüsszeli bábellenzéket – sorolta. – A másodikat jövőre közösen fogjuk hazaküldeni – tette hozzá.

Ezt az országot Orbán Viktor tette fel a térképre.

Dönthetünk a sorsunkról, és van kitől megvédeni az országot.

Magyar Péter tetteiben ízig-vérig brüsszelita politikus, akit valójában legszűkebb környezete sem ismert. Ez nem elvont, hanem nagyon is valós veszély. Ahogy a nóta szól: árad a Tisza, zavaros, nem tiszta. Ha nincs, ami megállítsa, a Tisza elmossa a háromszázalékos hitelből épült házakat, az államilag támogatott rezsiszámlákat és az édesanyák adókedvezményét.

A Tisza nem lehetőség, hanem veszély – figyelmeztetett a miniszter.

Hozzátette: megérti, ha tizenöt év után sok választó figyelmeztetést küld a Fidesznek. De ezt csaak őgy lehet megtenni, hogy azzal ne a hazának ártson, a Magyar Péterre adott voks öngól lenne azoknak, akik rá szavaznak, nem sárga lap a kormánynak.