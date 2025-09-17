Új drog terjed a fiatalok körében, ezt tolják

A fiatalok egy része lecserélte az energiaitalokat más, könnyen hozzáférhető szerekre. A legális drogok közé sorolt koffeintabletták és nikotinos termékek patikában vagy üzletekben is elérhetők, így egyre többen nyúlnak hozzájuk. Az orvosok azonban komoly kockázatokra figyelmeztetnek.

Energiaitalok tiltása óta egyre több fiatal fordul legális drogokhoz (illusztráció)

Fotó: New Africa / Shutterstock

A legális drogok korhatár nélkül elérhető veszélyforrások

A szabályozás szerint 18 év alatt tilos energiaitalokat vásárolni, a gyakorlatban azonban a fiatalok könnyen kijátsszák a tiltást. Ráadásul sokan már nem is az energiaitalokhoz nyúlnak, hanem lecserélték őket más legális drogokra. A koffeintabletta például egyetlen szemben több koffeint tartalmazhat, mint egy doboz energiaital, mégis korlátozás nélkül megvásárolható.

Péter Fruzsina dietetikus szakoktató szerint ezek a termékek a koffein mellett egyéb stimuláns összetevőket is tartalmazhatnak:

A termékek koffeintartalma veszélyes, ezen kívül stimuláns összetevőket tartalmaznak, például taurint, ginzenget és L-arginint. Ezek hatása gyermekeknél nem ismert.

A legális drogok közé tartoznak a nikotinos rágógumik és tabletták is. Bár eredetileg a leszokást segítenék, a fiatalok körében egyre inkább önállóan jelennek meg. A nikotin erős függőséget okoz, és serdülőkorban súlyosan károsíthatja az idegrendszeri fejlődést, valamint növeli a dohányzás iránti hajlamot.

Orvosok szerint ritkán kerül valaki közvetlenül energiaital vagy koffeintabletta miatt kórházba, de a túlzott fogyasztás veszélyes lehet. Szívritmuszavar, magas vérnyomás és idegrendszeri problémák egyaránt előfordulhatnak, szívbeteg fiataloknál pedig akár végzetes következményekkel is járhatnak. Magyarországon több olyan esetről is tudni, amikor túlzott energiaital-fogyasztás miatt fiatalok kómába estek, és egyikük életét nem sikerült megmenteni.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a legális drogok korlátozás nélküli hozzáférhetősége komoly közegészségügyi kockázatot jelent, és a fiatalok körében továbbra is növeli a függőség kialakulásának veszélyét.

