Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rejtélyes kór támadja a fiatalok szívét – sokkoló a magyarázat

Lénárddaróc

Az ősz eddigi leghidegebb éjjelén vagyunk túl

8 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az idei ősz első fagyos éjszakája sokakat meglepett az országban. A leghidegebb éjjel Lénárddarócon volt, ahol a hőmérséklet rövid időre fagypont alá, mínusz 0,4 Celsius-fokra csökkent.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lénárddarócidőjáráshőmérséklet

Az idei ősz leghidegebb éjjelén vagyunk túl: a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárddarócon rövid időre fagypont alá csökkent a hőmérséklet – közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán hétfőn. 

Az ősz eddigi leghidegebb éjjelén vagyunk túl
Az ősz eddigi leghidegebb éjjelén vagyunk túl
Fotó: Unsplash

Lénárddarócon volt a leghidegebb éjjel

Azt írták: hétfő hajnalra az ország nagy részén 10 Celsius-fok alá csökkent a hőmérséklet, egyes helyeken 0 fok közelébe, 

Lénárddaróc állomáson pedig rövid ideig fagypont alá, mínusz 0,4 Celsius-fokra, ami az idei ősz eddigi legalacsonyabb hőmérséklete.  

Mint írták, gyenge fagyra a következő napokban is van esély, főként a szokásos, hidegre érzékeny helyeken. Megjegyezték, hogyegyáltalán nem számít rendkívülinek ez az hőmérséklet, ugyanis a szeptember végén mért átlagos minimum-hőmérsékletnek nagyjából megfelelt a mostani.  

A bejegyzéshez készített infografika szerint Lénárddarócon mínusz 0,4 fokot mértek hétfő hajnalban, a Nógrád vármegyei Zabarban 0,5 fok volt, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Bánréve meteorológiai állomása pedig 2,1 fokot regisztrált. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!