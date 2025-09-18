Ez volt az ősz leghidegebb éjszakája, nem sokon múlt a fagy

Az ősz leghidegebb éjszakája volt csütörtökre virradóra: a Nógrád vármegyei Zabarban mindössze 2,4 Celsius-fokot mértek – közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán. Ez a hőmérséklet már szinte fagyhatár közeli értéknek számít, ami jól mutatja, hogy mennyire gyorsan beköszöntött az őszi időjárás.

Az ősz leghidegebb éjszakája: Zabarban mindössze 2,4 fokot mutatott a hőmérő Fotó:Illusztráció/Unsplash

Az ősz leghidegebb éjszakája: az északi völgyekben 2–3 fokig hűlt a levegő

A meteorológusok szerint az északi völgyekben 2–3 fokig süllyedt a hőmérséklet hajnalra. A Nyírségben és a Duna–Tisza közén sem volt sokkal enyhébb az idő, több állomás is 4 fokos minimumot regisztrált. A száraz, hideg légtömeg és a mérséklődő szél erősítette a lehűlést, míg a Dunántúlon a felhőknek köszönhetően a hőmérséklet több helyen 10 fok körül maradt.

Az infografika adatai szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárddarócon 2,6, a Nógrád vármegyei Szécsényben és a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtasson pedig 3,7 fokot mértek.

Ezek az értékek is azt bizonyítják, hogy több régióban is rendkívül hideg volt a hajnal, ám az idei ősz leghidegebb éjszakája Zabarban volt.

Nem először fordul elő, hogy Zabar a leghidegebb településként kerül be a hírekbe. A nógrádi falu az ország egyik legismertebb „hidegpólusaként” ismert, ahol a téli és őszi hónapokban rendszeresen mérnek kiugróan alacsony hőmérsékleteket. Így nem meglepő, hogy a szezon első leghidegebb éjszakája is itt mutatta meg magát a legintenzívebben.

Népi jóslatok szerint már azt is lehet tudni, hogy milyen idő lesz tavasszal.