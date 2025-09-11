Elképesztő távolságok, óriási utat járnak be Budapest rekorder buszai

A leghosszabb budapesti buszjárat nappal a 133E jelzésű busz. Ez a járat Nagytétény és Újpalota között közlekedik, átszeli a belvárost is, és másfél óra a menetideje, ha nem késik. A 90 perces út alatt a busz 37 kilométert tesz meg, és 21 megállója van. Ezzel a nappali járatok közül ez a leghosszabb, a főváros közigazgatási határán belül közlekedő, hurok nélküli helyi autóbuszjárat – írja a járat Wikipedia-oldala.

A leghosszabb budapesti buszjárat nappali rekorder Fotó : moovit

Ez a leghosszabb budapesti buszjárat

Az éjszakai járatok közül a 990-es busz útvonala a leghosszabb: ez a busz Normafa, látogatóközpont és Rákoskeresztúr központja között közlekedik. Ez az útvonal akár 117 percet is igénybe vehet egyik végpontjától a másikig, tehát majdnem két óra. Ez idő alatt a busz 43 megállót érint, és 58 kilométert tesz meg.

A leghosszabb budapesti buszjárat éjszaki rekorder Fotó:moovit

Legtöbb megálló

A legtöbb megállóval rendelkező nappali busz a 88-as, 28 kilométeren 57 megállóban áll meg, míg eljut Kelenföld vasútállomástól a Budatétény vasútállomásig. A Hűvösvölgyből induló éjszakai 956-os busznak 99 megállója és 111 perces menetideje van, ennek a járatnak a végállomása Pécel.

A budapesti buszhálózat fejlődéséről az Origo korábbi galériája is látványos képeken mesél, bemutatva a fővárosi buszozás történetét.

Országos rekord

A Magyar legek oldala szerint a 499-es járat Magyarország leghosszabb buszútja. 7 vármegyén és 443 kilométeren keresztül szeli át hosszában az egész országot, 69 helyen áll meg, a menetidő pedig 9 óra 55 perc. A járat Békéscsabáról indul és nagyobb településeket is érint, mint Orosháza, Szentes, Kiskunfélegyháza, Kecskemét, majd Solt, Dunaújváros, Siófok, majd végigmegy a Balaton déli partján, azután Keszthely érintésével, Hévízen át Zalaegerszegre.