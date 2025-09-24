Ezek voltak a legjobb filmek idén nyáron

A Magyar Filmadatbázis ezúttal a magyar nézők kedvenc nyári filmjeit rangsorolta. A legjobb filmek TOP 10-es listáját az F1 – A film. Második helyen az Így neveld a sárkányodat áll, mindkettő hatalmas bevétellel. Dobogós a Rosszfiúk 2., negyedik a Csupasz pisztoly, amit a Fegyverek követ. A listában a szuperprodukciók és a brandek dominálnak. A magyar közönség elsősorban a nagy költségvetésű, ismert márkákat, sztárokat választja. A kedvencek között csak három eredeti film található, a legtöbb folytatás, franchise vagy reboot. Az animációs filmek kiemelkedően népszerűek. Ez egyértelműen jelzi, hogy a családok és a gyerekek kulcsfontosságú moziba járó közönség Magyarországon.
A mafab.hu népszerű közönségfilmekből összeállított listájára legalább 65 százalékos nézői értékeléssel és minimum 100 millió forintos bevétellel lehetett felkerülni. Az eredménynél a filmes szakemberek súlyozták a nézői értékeléseket, a szavazatszámot és a film bevételét.
Ez alapján az idei nyár kedvence 81 százalékos értékeléssel és 911 millió forint bevétellel az F1 – A film volt, melyben Sonny (Brad Pitt) egy hatalmas karambol során megsérült és kiégett. Ma iszik és szerencsejátékozik. Egy F1 csapat főnöke, Ruben (Javier Bardem) mégis megkéri, térjen vissza a nagy versenyhez. Sonnynak rá kell jönnie, hogy a csapaton belül kell keresnie a fő ellenfelét.
85 százalékos értékeléssel és 611 millió forint bevétellel második helyen az Így neveld a sárkányodat áll. A Dreamworks 2010-ben bemutatott azonos című animációjának élőszereplős remake-jében a vikingek vezére, Pléhpofa (Gerard Butler) fia, Hablaty (Mason Thames) összebarátkozik a rettegett Fogatlannal. Szokatlan szövetségük nyomán fény derül a sárkányok igazi természetére.
Dobogós a Rosszfiúk 2., mely 88 százalékos értékelést kapott és 338 milliót hozott. A DreamWorks Animation vígjátékának új, akciódús fejezetében a megváltozott Rosszfiúk (nagyon-nagyon) igyekeznek, hogy jók legyenek, de ehelyett azon kapják magukat, hogy bele lettek rángatva egy nagyszabású, világkörüli rablássorozatba, melynek mesteri irányítói egy új bűnbanda, akikre senki sem számított: a Rosszcsajok.
A negyedik legkedveltebb film Pamela Anderson és Liam Neeson főszereplésével a Csupasz pisztoly volt 73 százalékos értékeléssel és 282 millió forint bevétellel. Csak egy ember van, aki képes vezetni a Nagyon Különleges Ügyosztályt és megmenteni a világot: ifjabb Frank Drebin! A poénokat meg fogja keresni, meg fogja találni, és meg fogja élni.
Az ötödik a TOP 10-es listán 74 százalékos tetszési indexszel és 135 millió forint bevétellel a Fegyverek című horror, melyben egy éjjel egy osztály minden tanulója ugyanabban a pillanatban örökre eltűnik.
73 százalékot kapott a nézőktől és 147 forint bevételt hozott a hatodik helyen álló Balerina Ana de Armas és Keanu Reeves főszereplésével. A John Wick: 3. felvonásában Eva Macarro megkezdi bérgyilkosi kiképzését a Ruska Roma kötelékében.
A hetedik a Már megint nem férek a bőrödbe című családi vígjáték 79%-os értékeléssel és 116 millió forinttal. A 2003-as első rész Tess és Anna „identitásválsága” után folytatódik.
A nyolcadik 69 százalékkal és 282 millió forint bevétellel A Fantasztikus 4-es – Első Lépések a Marveltől. A film egy retrofuturisztikus 1960-as években játszódik, a multiverzum egy másik szegletében.
Kilencedik lett 75 százalékos értékeléssel és 123 millió forint bevétellel a Disney és a Pixar új animációja, az Elio, melyben a fiút véletlenül felszippantja egy bolygóközi szervezet.
Végül egy másik intergalaktikus animáció, A hupikék törpikék zárja a TOP 10-es listát, melyben a törpök rájönnek, hogy az a küldetésük, hogy megmentsék az univerzumot.
A listából kimaradt a Senki 2, mert bár jó értékelést kapott, de nem érte el a 100 millió forintos küszöböt. A Superman ugyan sokat hozott a konyhára, de vegyes volt a fogadtatása, csakúgy, mint a Jurassic World: Újjászületésnek.