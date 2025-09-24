A Magyar Filmadatbázis ezúttal a magyar nézők kedvenc nyári filmjeit rangsorolta. A legjobb filmek TOP 10-es listáját az F1 – A film. Második helyen az Így neveld a sárkányodat áll, mindkettő hatalmas bevétellel. Dobogós a Rosszfiúk 2., negyedik a Csupasz pisztoly, amit a Fegyverek követ. A listában a szuperprodukciók és a brandek dominálnak. A magyar közönség elsősorban a nagy költségvetésű, ismert márkákat, sztárokat választja. A kedvencek között csak három eredeti film található, a legtöbb folytatás, franchise vagy reboot. Az animációs filmek kiemelkedően népszerűek. Ez egyértelműen jelzi, hogy a családok és a gyerekek kulcsfontosságú moziba járó közönség Magyarországon.

Ezek voltak a legjobb filmek idén nyáron

A mafab.hu népszerű közönségfilmekből összeállított listájára legalább 65 százalékos nézői értékeléssel és minimum 100 millió forintos bevétellel lehetett felkerülni. Az eredménynél a filmes szakemberek súlyozták a nézői értékeléseket, a szavazatszámot és a film bevételét.

A legjobb filmek:

Ez alapján az idei nyár kedvence 81 százalékos értékeléssel és 911 millió forint bevétellel az F1 – A film volt, melyben Sonny (Brad Pitt) egy hatalmas karambol során megsérült és kiégett. Ma iszik és szerencsejátékozik. Egy F1 csapat főnöke, Ruben (Javier Bardem) mégis megkéri, térjen vissza a nagy versenyhez. Sonnynak rá kell jönnie, hogy a csapaton belül kell keresnie a fő ellenfelét.

85 százalékos értékeléssel és 611 millió forint bevétellel második helyen az Így neveld a sárkányodat áll. A Dreamworks 2010-ben bemutatott azonos című animációjának élőszereplős remake-jében a vikingek vezére, Pléhpofa (Gerard Butler) fia, Hablaty (Mason Thames) összebarátkozik a rettegett Fogatlannal. Szokatlan szövetségük nyomán fény derül a sárkányok igazi természetére.

Dobogós a Rosszfiúk 2., mely 88 százalékos értékelést kapott és 338 milliót hozott. A DreamWorks Animation vígjátékának új, akciódús fejezetében a megváltozott Rosszfiúk (nagyon-nagyon) igyekeznek, hogy jók legyenek, de ehelyett azon kapják magukat, hogy bele lettek rángatva egy nagyszabású, világkörüli rablássorozatba, melynek mesteri irányítói egy új bűnbanda, akikre senki sem számított: a Rosszcsajok.