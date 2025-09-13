A budapestiek titkos átjárója: ez Magyarország legrégebbi alagútja

A Budai Várhegy alatt húzódó Alagút nemcsak Budapest látképének része, hanem történelmi jelentőségű is: ez Magyarország legrégebbi alagútja, amely immár több mint 160 éve szolgálja a főváros forgalmát.

Legrégebbi alagút Magyarországon, a Budai Várhegy alatt húzódó Alagút bejárata. Fotó: Christo/Wikipédia

Hogyan született meg a legrégebbi alagút Magyarországon?

Már a 19. század elején is sokakat foglalkoztatott a gondolat, hogyan lehetne egyszerűbben eljutni a Lánchíd felől a Krisztinavárosba, anélkül, hogy meg kellene kerülni a hatalmas Várhegyet. Az első terveket már 1837-ben elkészítették, de az építkezésre még évtizedeket kellett várni.

Az alagút építése végül 1853 februárjában kezdődött, méghozzá két irányból: a pesti és a budai oldalról egyszerre vájták a hegyet.

Ez akkoriban hatalmas mérnöki kihívásnak számított, sokan attól tartottak, hogy a két csapat sosem találkozik pontosan középen.

A két járat azonban 1853 őszén valóban összeért – hatalmas ünneplés kísérte az áttörést.

A munkálatokat a Lánchíd építéséből ismert Clark Ádám felügyelte, akinek nevét a mai napig őrzi a pesti hídfő előtti Clark Ádám tér. Az alagutat 1857-ben adták át: először a gyalogosok, majd a kocsik vehették birtokba. A maga 350 méteres hosszával ma is fontos szerepet játszik a városi közlekedésben.

Érdekesség, hogy a katonaság eleinte nagyon aggódott az építkezés miatt: féltek, hogy az alagút gyengíti a Várhegy védelmét, sőt, felvetették, hogy vaskapukkal kellene elzárni, ha háború törne ki.

Ma már nehéz elképzelni Budapestet nélküle. Az Alagút nemcsak közlekedési csomópont, hanem a város történetének egy darabja is: egy igazi 19. századi mérnöki csoda, amely máig szolgálja a budapestieket - írja a budapestcity.

Legrégebbi alagút végén Clark Ádám emlék táblája Forrás:Wikipédia

Nem csak Budapest alatt húzódnak régi és rejtélyes alagutak hanem az ország más pontjain korábban a Hollókői alagútról számoltunk be.