Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait: mutatjuk, ki örülhet

A hatos lottó 38. heti sorsolásán ismét több tízezer szelvény lett nyertes. Bár hat találatos szelvény most nem volt, a lottó több kategóriában milliós nyereményeket hozott. Mutatjuk a hivatalos nyerőszámokat és a hozzájuk tartozó nyereményeket.

Hat találatos nem volt, de több mint 16 ezer szelvény nyert kisebb összeget a lottón. 15 darab öttalálatos szelvény született a hatos lottón. Fotó: Mónus Márton / MTI Fotószerkesztõség A lottó nyerőszámai: 14 (tizennégy)

15 (tizenöt)

18 (tizennyolc)

36 (harminchat)

38 (harmincnyolc)

41 (negyvenegy) Nyeremények: 6 találatos szelvény nem volt. 5 találatos szelvény 15 darab, nyereményük egyenként 720.450 forint; 4 találatos szelvény 887 darab, nyereményük egyenként 12.185 forint; 3 találatos szelvény 16.681 darab, nyereményük egyenként 3940 forint. Ha még több lottóval kapcsolatos hír szeretne olvasni, az Origo oldalán megteheti.

