hatos lottó

Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait: mutatjuk, ki örülhet

A hatos lottó 38. heti sorsolásán ismét több tízezer szelvény lett nyertes. Bár hat találatos szelvény most nem volt, a lottó több kategóriában milliós nyereményeket hozott. Mutatjuk a hivatalos nyerőszámokat és a hozzájuk tartozó nyereményeket.
hatos lottónyerőszámoknyeremény

Hat találatos nem volt, de több mint 16 ezer szelvény nyert kisebb összeget a lottón.

Budapest, 2019. március 22. Lottószelvények a Szerencsejáték Zrt. Csalogány utcai lottózójában Budapesten 2019. március 22-én. Minden idõk harmadik legnagyobb nyereménye, 3,414 milliárd forint a tét az Ötöslottó hétvégi sorsolásán. MTI/Mónus Márton
15 darab öttalálatos szelvény született a hatos lottón. Fotó: Mónus Márton / MTI Fotószerkesztõség

A lottó nyerőszámai:

14 (tizennégy)
15 (tizenöt)
18 (tizennyolc)
36 (harminchat)
38 (harmincnyolc)
41 (negyvenegy)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt.

5 találatos szelvény 15 darab, nyereményük egyenként 720.450 forint;

4 találatos szelvény 887 darab, nyereményük egyenként 12.185 forint;

3 találatos szelvény 16.681 darab, nyereményük egyenként 3940 forint.

Ha még több lottóval kapcsolatos hír szeretne olvasni, az Origo oldalán megteheti.

 

